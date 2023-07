Mundo Atriz brasileira participa de série da Disney como personagem americana: “empolgada e feliz”

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Maitê Montemurro dará vida à Melany na série "Americana". (Foto: Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma atriz brasileira, de 17 anos, que foi criada e passou a infância em Santos, no litoral de São Paulo, estreará como Melany em ”Americana’, série produzida pela Disney. Em entrevista, Maitê Montemurro compartilhou sua trajetória com a arte e detalhes do processo seletivo para se tornar parte do elenco, em que ela dá vida a uma personagem natural dos Estados Unidos (EUA).

A jovem começou a fazer musical aos 9 anos e logo percebeu sua paixão pela sétima arte. Aos 12, ela foi para Nova Iorque estudar técnicas do teatro musical. Lá, ela também se tornou fluente em inglês – o que, alguns anos depois, seria primordial para garantir a personagem na série da Disney.

Maitê voltou ao Brasil e logo enfrentou a pandemia, época em que participou de uma quantidade menor de trabalhos. Mas, assim que a Covid-19 começou a ser controlada, ela recebeu a proposta para participar do processo seletivo de Americana.

“Quando recebi a proposta da série fiquei muito, muito empolgada e muito feliz”, compartilhou.

A atriz lembra que o processo seletivo teve algumas etapas. Na primeira, ela gravou um vídeo de 1,5 minuto, em inglês, falando sobre as experiências que havia tido com teatro. A segunda etapa, chamada de Callback, foi presencial. Para se preparar, Maitê recebeu um texto, em português, da personagem Melany, que buscava garantir o papel.

“Achei que o teste era em português, porque eu recebi o texto em português. Chegou na hora, eu fiz o teste e eles [produtores] falaram ‘Agora vai ser em inglês’. Foi uma surpresa para mim. Tive que virar uma chavinha na cabeça e refazer o teste em inglês. Foi muito legal”, conta.

Apesar do susto, Maitê se sentiu preparada e deu tudo certo. Ela foi selecionada para dar vida à Melany. Mas, antes de iniciarem as gravações, em março deste ano, ela teve que se preparar mais um pouco.

“A Melany é uma personagem americana que veio da guerra que teve em 1860 e fala com o inglês do Alabama, do sul dos EUA. Então, eu tive aula de sotaque do Alabama. Foi algo bem complexo, mas muito legal”, conta.

A série Americana foi gravada de março a maio de 2023, mas deve ir ao ar em meados de 2024. Ela será exibida na plataforma de streaming StarPlus e promete envolver o público com a história que se passa no século 19 e retrata a chegada dos confederados da Guerra Civil dos EUA no Brasil.

O elenco tem nomes como Caco Ciocler, Larissa Nunes e Bruno Gissoni, que são mais conhecidos. Mas, segundo Maitê, não os impediu de interagir com atrizes e atores ainda menos conhecidos no mercado. Além disso, a série também conta com atores naturais de outros países, o que tornou a experiência ainda mais enriquecedora para a jovem. “Foi incrível, são todos muito legais”, descreveu.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/atriz-brasileira-participa-de-serie-da-disney-como-personagem-americana-empolgada-e-feliz/

Atriz brasileira participa de série da Disney como personagem americana: “empolgada e feliz”

2023-07-02