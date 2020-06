Maria Alice Vergueiro em cena do filme "Tapa na Pantera", de 2006. (Foto: Reprodução/Youtube)

Maria Alice Vergueiro em cena do filme "Tapa na Pantera", de 2006

A atriz e diretora de teatro Maria Alice Vergueiro morreu em São Paulo, aos 85 anos, na manhã desta quarta-feira (03). Ela estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital das Clínicas com quadro de grave de pneumonia.

Maria Alice é uma das damas do teatro brasileiro, com mais de 50 anos de carreira, tendo passado por grandes grupos teatrais de São Paulo, entre eles, o Teatro de Arena, Teatro Oficina e Teatro do Ornitorrinco.