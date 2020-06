Celebridades Silvio Santos tem nome cadastrado no auxílio emergencial do governo

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

A denúncia é que Silvio Santos teria solicitado o auxílio pela conta @Konther, no Twitter, na noite de 23 de maio Foto: Lourival Ribeiro/SBT A denúncia é que Silvio Santos teria solicitado o auxílio pela conta @Konther, no Twitter, na noite de 23 de maio. (Foto: Lourival Ribeiro/SBT) Foto: Lourival Ribeiro/SBT

Após o filho do jornalista William Bonner ter o nome envolvido no pedido do auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal, que tem como objetivo auxiliar as pessoas que não conseguem renda durante a crise causada pelo novo coronavírus, agora foi a vez do apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, ter o seu nome cadastrado no projeto.

Segundo informações da coluna de Leo Dias, a denúncia é que Silvio Santos teria solicitado o auxílio pela conta @Konther, no Twitter, na noite de 23 de maio. O SBT esclareceu que isso tudo só pode ser uma brincadeira, já assessoria de imprensa do empresário disse: “Ele está precisando tanto que deve ter sido ele mesmo”.

Vale lembrar que a solicitação do auxílio emergencial pode ser feita por qualquer pessoa. Basta ter os dados pessoais como número de CPF e nome completo da mãe e telefone.

