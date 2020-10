Colunistas Atuação do governo no combate ao covid-19 é aprovada por 57% da população

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2020

Presidente Jair Bolsonaro agora é aprovado pela posição do Governo Federal no combate ao covid-19. (Foto: Reprodução)

E agora? 57,1% aprovam atuação do Governo Federal no combate ao covid-19, se contrapondo a muitos absurdos cometidos por governadores e prefeitos.

Não é fake news, mas naturalmente não ganhará grande destaque nas mídias: 57,1% dos entrevistados na pesquisa nacional CNT/MDA divulgada na tarde desta segunda-feira aprovam a atuação do governo federal no combate à covid-19, enquanto 39,1% desaprovam. O dado confirma que a postura realista de Jair Bolsonaro em relação à pandemia, primeiro condenando o mantra “Fique em casa e só procure atendimento quando sentir falta de ar”, combinado com o veto de governadores e prefeitos ao tratamento precoce, pode ter provocado mortes desnecessárias. Estima-se que 30% de vidas poderiam ter ido salvas. Estamos valando de quase 50 mil vidas.

Agora, Marchezan vai ao STF para suspender decisão do Tribunal de Justiça

A defesa do prefeito de Porto Alegre, o tucano Nelson Marchezan Jr., protocolou ação no Supremo Tribunal Federal questionando a decisão liminar proferida pelo desembargador Alexandre Mussoi Moreira, do Tribunal de Justiça, que desobrigou a comissão processante da Câmara de Vereadores, de tomar os depoimentos dos autores das denúncias que originaram o processo de impeachment. Marchezan e a Câmara fazem a corrida maluca, cada um com interesse diverso no prazo final de julgamento do impeachment, que expira dia 9 de novembro.

PSL e PT juntos em Imbé

Partido que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, o PSL definitivamente esqueceu suas raízes antipetistas.

Um exemplo disso, acontece no município gaúcho de Imbé, onde o PSL coligou-se com o PT, mas também com o PTB, PP e PV para apoiar a candidatura do MDB à prefeitura.

PRTB não fica atrás

Mas o PRTB do vice-presidente Hamilton Mourão não fica atrás. Também em Imbé, coligou-se com o PDT, do arqui-inimigo, o destrambelhado Ciro Gomes.

Lava-Jato chega com força nos irmãos Ciro e Cid Gomes

A Lava-Jato cresce no Ceará. Delação do empresário Wesley Batista confirma o pagamento de 25 milhões aos irmãos Ciro e Cid Gomes mediante a simulação da prestação de serviços publicitários e doações para campanhas eleitorais em 2010 e 2014 em troca da liberação do pagamento de créditos legais de ICMS devidos ao grupo. Em 2014 os irmãos Gomes fizeram 16 transferências de doações para aliados, que somaram R$ 16 milhões, valores que chamaram a atenção da Polícia Federal.

Chega de pagar a conta da Ceitec

Agora é definitivo: o Governo Federal vai mesmo acabar com a CEITEC, a estatal criada em Porto Alegre por Lula em 2008 para fabricar o sonhado “chip socialista”, e que já nos custou, só em 2019, R$ 70 milhões em prejuízos. Ontem, o vereador Carlos Bolsonaro comentou:

“Mais uma das “heranças” negativas deixadas por governos anteriores terá seu fim. O Centro Nacional de Tecnologia Avançada (Ceitec), conhecido como a fábrica de chips será extinta. Criada em 2008 e é uma das 18 estatais que os cofres públicos que dão prejuízo. Somente no ano passado, a Ceitec usou quase R$ 70 milhões de dinheiro público para pagar gastos.”

