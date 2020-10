Flávio Pereira Refinaria Abreu e Lima nos custou U$ 14 bilhões

Por Flavio Pereira | 28 de outubro de 2020

Agrado de Lula ao ditador Hugo Chávez custou 14 bilhões de dólares aos cofres brasileiros, aponta o TCU. (Foto: Reprodução)

O Tribunal de Contas da União produziu um relatório indicando que a Refinaria Abreu e Lima, presente de Lula ao ditador venezuelano Hugo Chávez, deu prejuízo de 14 bilhões de dólares à Petrobras. O TCU decidiu responsabilizar diretores da Petrobras pelo prejuízo de na construção da refinaria Abreu e Lima.

O dado foi trazido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP) que indaga: “Quantos hospitais e escolas se constroem com 14 BILHÕES DE DÓLARES? Nunca podemos esquecer que no PT as obras eram feitas para roubar.”

E arremata: “E não se rouba bilhões para si, mas sim para um sistema de mútuo apoio entre os ditadores do Foro de São Paulo, hoje Grupo de Puebla.”

Auxílio Emergencial chegou a 43,6% das famílias

O Auxílio Emergencial, criado para atenuar os efeitos da pandemia, tem números impressionantes. O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, aponta que, em setembro, o Auxílio Emergencial do Governo Federal impactou diretamente 29,9 milhões de domicílios. O número representa 43,6% do total de famílias e mostram que o percentual do programa se manteve estável mesmo com os novos critérios de elegibilidade para sua extensão.

Osmar Terra: Persiste queda no número de mortes por Covid-19

Boas notícias sobre a Covid 19, segundo Osmar Terra, em dois pontos:

1) queda acentuada do número de mortes registradas por Covid 19 nas últimas 4 semanas. Como o registro de óbitos sempre é atrasado, essa queda vem acontecendo há mais tempo.

2) no mês 10 estão ocorrendo menos mortes de todas as causas que em 2019!

Lasier cobra votação da condenação em segunda instância

Impaciente com a morosidade, o senador gaúcho Lasier Martins (Podemos) comenta que “a espera pelo trânsito em julgado contribui para a impunidade. Meu projeto PLS 166/2018, que restabelece a prisão após condenação em segunda instância, está parado no Senado desde fevereiro deste ano. Sua aprovação é esperada por toda a sociedade”.

Bibo prevê que PSL voltará a ser partido nanico

Ao analisar as pesquisas pré-eleitorais nas principais capitais brasileiras, o deputado federal gaúcho Bibo Nunes, um dos mais ferrenhos aliados do governo, avalia que “nenhum candidato a Prefeito pelo PSL lidera pesquisa, em alguma capital do País. Com a saída de Bolsonaro do partido, em breve, será nanico novamente.”

STF derrotou pedido de Lula, mas STJ amarelou

O ministro Edson Fachin negou pedido da defesa de Lula para suspender julgamento do Caso Triplex no Superior Tribunal de Justiça previsto para ontem. Porém, os ministros da Quinta Turma do STJ amarelaram e retiraram da pauta o julgamento do recurso meramente protelatório da defesa de Lula.

Fux propõe a juízes priorizar pautas humanas

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, destacou que a magistratura brasileira precisa priorizar os projetos de humanização em prol do país. Foi ontem, durante audiência com 33 instituições filiadas à Associação dos Magistrados Brasileiros, ocasião em que foram debatidos temas como valorização do primeiro grau, eleição direta para os tribunais e tratamento da carreira como atividade de risco.

“Estamos com um projeto em que cada juiz deve noticiar o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre as condições de saneamento, saúde e educação da comarca em que atua. É um trabalho que o magistrado vai fazer para ajudar no desenvolvimento do país”, disse Fux, ao lembrar que os juízes precisam conquistar o respeito da população com “atitudes exemplares”.

