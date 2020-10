Colunistas Os apoios do ex-presidiário Lula: Manuela, Joe Biden e Jilmar Tatto

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

As preferências eleitorais de Lula. (Foto: Antonio Cruz/ Agência Brasil)

Condenado a penas superiores a 30 anos, mas em liberdade graças à generosidade dos ministros do STF, Lula, para desespero dos nomes apoiados, abriu seus votos em diversas eleições:

Apoio a Joe Biden, contra Donald Trump, nos EUA.

Apoio ao candidato Jilmar Tatto, do PT em São Paulo.

Apoio à candidata do Partido Comunista do Brasil, Manuela D’Ávila, em Porto Alegre.

Seu candidato recebeu auxílio emergencial?

A ousadia de muitos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições deste ano parece não ter limites. É o que indica uma auditoria do Tribunal de Contas da União divulgada ontem. O estudo mostra que muitos candidatos às eleições de 2020 se inscreveram para receber o auxílio emergencial, que deveria ser destinado a pessoas carentes. Muitos destes candidatos possuem bens, emprego fixo e renda, com base na declaração que prestaram à Justiça Eleitoral. Segundo o TCU, são 10.724 candidatos aos cargos de vereador e prefeito em todo o Brasil que se inscreveram e receberam o benefício, alguns com bens declarados de até R$ 1,5 milhão.

Projeto de Aécio Neves prevê sanções para quem recusar vacina

O ex-senador e atual deputado federal tucano Aécio Neves, enrolado em diversas denuncias de corrupção, reapareceu.

Ele protocolou o Projeto de Lei 5040/20, que prevê que a pessoa que se recusar a tomar a vacina contra a Covid-19 sofrerá as mesmas consequências de quem não vota e nem apresenta justificativa à Justiça Eleitoral.

Quais são as punições? Previstas no Código Eleitoral, as consequências para quem não vota incluem proibição de se inscrever concurso ou ser nomeado para cargo público, receber salário de função ou emprego público e obter alguns tipos de empréstimos. A pessoa também fica impedida de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial (como as universidades públicas), obter passaporte e participar de licitações.

Análise perfeita do jornalista J.R. Guzzo

“O Brasil é possivelmente o único país do mundo onde a Suprema Corte de Justiça está sendo acionada para obrigar 220 milhões de pessoas a tomarem uma vacina que ainda não existe — quer dizer, cuja validade não está confirmada. A propósito: qual vacina? Não dizem. Só exigem.”

Governo gaúcho prevê pagamento fatiado do 13° salário

Administrando um déficit bilionário, o governo gaúcho anunciou que encaminhará à Assembleia Legislativa projeto lei para indenizar os servidores públicos do Poder Executivo no pagamento do 13° salário. A gratificação natalina será paga em 12 parcelas, a partir de janeiro de 2021.

Com isso, o Tesouro do Estado pagará indenização de 0,87% ao mês para que o servidor não tenha prejuízo com o parcelamento. A medida abrange servidores ativos, inativos e pensionistas, mas apenas do Poder Executivo.

Ministro Edson Fachin veta revista íntima em presídios

O ministro Edson Fachin, do STF, que já proibiu operações policiais para combate ao tráfico nas favelas do Rio de Janeiro (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635), agora, em julgamento iniciado ontem no Supremo, votou pela proibição de revistas íntimas em visitantes nos presídios.

Desconhecendo a realidade da rotina prisional, bem diferente dos gabinetes de Brasília, defendeu que “é inadmissível a prática vexatória da revista íntima em visitas sociais nos estabelecimentos de segregação compulsória, vedado sob qualquer forma ou modo o desnudamento de visitantes e a abominável inspeção de suas cavidades corporais”.

O fato positivo deste julgamento do STF é que poderá acelerar a adoção do scanner corporal para acabar com drogas, celulares e armas nos presídios, escondidos na roupa ou no corpo de visitantes.

