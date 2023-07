Geral Audiência do Congresso sobre óvnis foi um insulto para os funcionários dos Estados Unidos, diz oficial de alto escalão do Pentágono

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Audiência do Congresso americano sobre óvnis (objetos voadores não identificados) aconteceu na última quarta-feira. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um funcionário do alto escalão do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, atacou a audiência do Congresso sobre óvnis (objetos voadores não identificados) que aconteceu na última quarta-feira (26), informou a agência de notícias Associated Press.

De acordo com a agência, o oficial afirma que as alegações das testemunhas insultaram funcionários que investigam avistamentos de óvnis e também a criticou a acusação de uma testemunha-chave de não cooperar com a investigação oficial do governo americano.

Entenda o caso

O major aposentado da Força Aérea David Grusch testemunhou na última quarta-feira (26) que os EUA ocultaram o que ele chamou de programa de “várias décadas” para coletar e fazer engenharia reversa de “UAPs”, ou fenômenos aéreos não identificados, o termo oficial do governo para óvnis.

Parte do que os EUA recuperaram, Grusch afirmou, eram “biológicos” não humanos, que ele disse não ter visto, mas que aprendera com “pessoas com conhecimento direto do programa”.

Sean Kirkpatrick, um oficial de inteligência de carreira, foi nomeado há um ano para liderar o Escritório de Resolução de Anomalias de Todos os Domínios do Pentágono, ou AARO, que pretendia centralizar as investigações sobre óvnis.

Isto porque o Pentágono e as agências de inteligência dos EUA foram pressionados pelo Congresso nos últimos anos a investigar melhor os relatos de dispositivos voando em velocidades ou trajetórias incomuns como uma preocupação de segurança nacional.

Após a audiência, Kirkpatrick escreveu uma carta criticando as alegações. O Departamento de Defesa americano confirmou, no entanto, que o relato postado em uma rede social foi de caráter pessoal. Kirkpatrick se recusou a comentar a carta.

Na postagem, ele escreveu: “Não posso deixar passar a audiência de ontem sem compartilhar como foi um insulto aos oficiais do Departamento de Defesa e Comunidade de Inteligência que escolheram ingressar na AARO, muitos com ansiedades razoáveis ​​sobre os riscos de carreira que isso acarretaria”.

E continuou: “Eles buscam a verdade, assim como eu”, disse. “Mas você certamente não teria essa impressão da audiência de ontem”.

Kirkpatrick escreveu ainda: “AARO ainda não encontrou nenhuma evidência confiável para apoiar as alegações de qualquer programa de engenharia reversa para tecnologia não humana”.

Ele informou aos repórteres em dezembro do ano passado que o Pentágono estava investigando “várias centenas” de novos relatórios após um esforço para que pilotos e outros apresentassem quaisquer avistamentos.

Resposta Pentágono

Em uma declaração separada, a porta-voz do Pentágono, Sue Gough, negou outras alegações feitas por Grusch perante um subcomitê de Supervisão da Câmara.

O Pentágono “não tem informações de que qualquer indivíduo tenha sido ferido ou morto como resultado do fornecimento de informações” sobre objetos óvnis, disse Gough. O Pentágono também não descobriu “qualquer informação verificável para substanciar as alegações de que quaisquer programas relativos à posse ou engenharia reversa de materiais extraterrestres existiram no passado ou existem atualmente”. As informações são da agência de notícias AP.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/audiencia-do-congresso-sobre-ovnis-foi-um-insulto-para-os-funcionarios-dos-estados-unidos-diz-oficial-de-alto-escalao-do-pentagono/

Audiência do Congresso sobre óvnis foi um insulto para os funcionários dos Estados Unidos, diz oficial de alto escalão do Pentágono

2023-07-29