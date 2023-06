Política Auditoria da Controladoria-Geral da União aponta R$ 2 bilhões em auxílios irregulares a caminhoneiros e taxistas

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Auditorias da CGU dizem que o prejuízo sob suspeita está ligado a beneficiários que não cumpriam critérios de elegibilidade.

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Controladoria-Geral da União (CGU) concluiu duas auditorias sobre os auxílios caminhoneiro e taxista, instituídos em meio à pandemia da covid pelo governo anterior, e identificou potencial pagamento indevido de quase R$ 2 bilhões – R$ 582,8 milhões referentes ao auxílio aos Transportadores Autônomos de Carga; e R$ 1,395 bilhão referentes ao benefício para taxistas. Os resultados das apurações conduzidas pela CGU foram divulgados nesta sexta-feira (2).

O órgão analisou os auxílios concedidos entre julho e dezembro de 2022 para “enfrentamento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível do preço do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais deles decorrentes”. Os benefícios foram pagos em parcelas mensais de R$ 1.000,00.

No caso do auxílio caminhoneiro, a CGU aponta que os supostos pagamentos indevidos representam 25% do valor global pago pelo governo, de R$ 2,3 bilhões. Segundo a CGU, o prejuízo sob suspeita está ligado ao fato de 110.051 beneficiários não terem cumprido critérios de elegibilidade para o recebimento do auxílio.

Já quanto ao auxílio taxista, a auditoria encontrou inconsistências em 75% dos benefícios – R$ 1,8 bilhão– concedidos a 78% dos inscritos no programa – 314.025. A CGU viu potenciais falhas em controles internos na operacionalização do programa.

