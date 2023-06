Geral Drone comandado por inteligência artificial pode “matar” operador durante simulação? Chefe de testes dos Estados Unidos acredita que sim; entenda a polêmica

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2023

Militares americanos posam com drone MQ-9 Reaper em Nevada. (Foto: US Air Force/William Rio Rosado)

“Um drone da Força Aérea dos Estados Unidos controlado por IA (inteligência artificial) recebeu um comando para destruir os sistemas de defesa aérea de um inimigo e passou a atacar qualquer um que interferisse no cumprimento da ordem. Com isso, acabou matando o seu próprio operador durante a simulação.” O cenário foi descrito pelo chefe de testes e operações de IA do braço armado do país, durante uma conferência sobre tecnologia e combates aéreos, em Londres, no mês passado, e logo gerou polêmica.

Inicialmente, o relato do coronel Tucker “Cinco” Hamilton dava a entender que a simulação virtual havia ocorrido e, diante do cenário, a Força Aérea americana precisou vir a público desmenti-lo. Depois da repercussão do caso, Hamilton enviou mensagem aos organizadores da conferência em que esclarecia ter se expressado mal. No entanto, o militar reiterou que considerava a cena plausível numa eventual aplicação da tecnologia nos drones.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, citando o conteúdo de um blog especializado, o coronel Tucker “Cinco” Hamilton afirmou, no encontro, que o drone usou “estratégias altamente inesperadas para atingir seu objetivo”. O suposto resultado do teste gerou preocupações sobre a aplicação da inteligência artificial na seara militar.

“O sistema começou a entender que, num momento em que identificava uma ameaça, às vezes, o operador humano o dizia para não matar aquele alvo. Mas ele entendeu que ganhava pontos ao matar aquele alvo. Então o que ele fez? Matou o operador. Matou porque o operador o estava impedindo de atingir o objetivo”, destacou Hamilton.

Durante o encontro, Hamilton alertou para os riscos de uma discussão sobre tecnologia que não envolva um debate sobre ética. Em declaração ao Insider, a porta-voz da Força Aérea Americana, Ann Stefanek, já havia negado que tal simulação tivesse ocorrido.

“O Departamento da Força Aérea não realizou nenhuma dessas simulações de drones de IA e continua comprometido com o uso ético e responsável da tecnologia de IA”, disse Stefanek. “Parece que os comentários do coronel foram tirados do contexto e deveriam ser anedóticos.”

Cobrado pela repercussão das declarações, Hamilton confirmou que a simulação não ocorreu, mas reiterou ter descrito um cenário “plausível”.

“Nunca fizemos esse experimento nem teríamos que fazer para saber que [matar o operador] é um resultado plausível. Apesar de ser um exemplo hipotético, ele ilustra os desafios do mundo real colocados pela IA e por que a Força Aérea está comprometida com um desenvolvimento ético dela”, disse Hamilton.

Canais militares, em especial da Rússia, desconfiam da mudança de versão. O canal russo BMPD, por exemplo, considerou improvável que o coronel Hamilton tenha feito anedotas numa conferência sobre combates aéreos.

O BMPD cita que Hamilton é responsável pelo programa Venom, voltado para a aplicação de IA nas Forças Armadas americanas, especificamente na base aérea de Eglin, na Flórida. No local, caças F-16 já estão aptos a voar como drones, após serem robotizados, e o próximo passo seria a aplicação de inteligência artificial para comandá-los. As informações são do jornal O Globo.

