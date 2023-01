Acontece Aula de dança gratuita é atração no Cais Embarcadero

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A ação é aberta ao público e, em caso de chuva, a aula será realizada via plataforma virtual. Foto: Fabiana Marcon/Divulgação Programação tem como destaques a contemplação do por do sol e a apreciação de vinhos. (Foto: Fabiana Marcon/Divulgação) Foto: Fabiana Marcon/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nos dias 19 e 26 de janeiro, a Unimed Porto Alegre, por meio do Programa Viver Bem, promove aulas de dança no Cais Embarcadero. Os momentos acontecem das 18h30 às 19h30, em frente ao espaço da cooperativa, no gramado central, e contam com orientação do professor Fabio Feliú. A ação é gratuita e aberta ao público e, em caso de chuva, a aula será realizada via plataforma virtual.

Divertida, dinâmica, democrática e desafiadora, a aula de dança tem um elevado gasto calórico, além de ser indicada a todos os níveis de condicionamento, uma vez que as variações e intensidades serão orientadas durante a atividade, buscando atender as diferentes capacidades individuais.

Os interessados devem fazer inscrições pelo link www.unimedpoa.com.br/viverbem/agenda-de-atividades, que disponibiliza ainda a programação completa das atividades do Programa Viver Bem.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece