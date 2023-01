Acontece TranspoSul 2023: maior feira de transporte e logística do sul do país vai acontecer de 20 a 23 de junho

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2023

O evento movimentou mais de R$ 1 bilhão na edição passada. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A 23ª TranspoSul, Feira e Congresso de Transporte e Logística, será realizada de 20 a 23 de junho no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre. O anúncio foi feito pelo Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Setcergs), promotor do evento. Considerada a maior feira do setor do sul do país e uma das maiores da América Latina, ela movimentou, no ano passado, mais de R$ 1 bilhão.

O visitante verá muitas novidades em caminhões e nos demais produtos e serviços com a entrada em vigor da fase 8 do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos Automotores (PROCONVE P8). Alguns dos maiores fabricantes de veículos do mundo vão trazer para a TranspoSul os principais lançamentos relacionados à nova tecnologia de redução de emissão de poluentes.

A feira também trará espaços de sucesso das edições anteriores, como o Feirão de Seminovos, que reúne as melhores ofertas com garantia de revenda; e o Test Drive de Caminhões, onde os interessados podem dirigir alguns dos modelos mais cobiçados do mercado.

Oportunidades

Além da geração de negócios, o público da TranspoSul de 2022 também superou as expectativas, ultrapassando 18 mil pessoas. Para manter as expectativas em alta, o Congresso Técnico da nova edição apostará em temas atuais como sustentabilidade, participação feminina no mercado de trabalho e as perspectivas da economia.

A feira também terá um auditório especial para treinamentos em áreas como Recursos Humanos e segurança viária, que vai possibilitar ao visitante um dia inteiro de atividades ligadas ao transporte.

Espaços consagrados pelo mercado como o Hub do Embarcador, que reúne as transportadoras, e o Pit Stop Logístico, composto pelo o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia logística, ganham uma nova integração, que vai ampliar as possibilidades de networking e negócios.

As startups que oferecem soluções tecnológicas para gerar maior economia e eficiência para o setor também vão estar presentes no TranspoSul Connect, onde podem apresentar seus produtos com maior visibilidade.

