Acontece Exposição em homenagem aos Povos Originários em Pelotas tem presença de escritora

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A exposição acontece de 17 de janeiro a 3 de fevereiro Foto: Divulgação A exposição acontece de 17 de janeiro a 3 de fevereiro (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Entre 17 de janeiro e 3 de fevereiro, em Pelotas, na Região Sul do Estado, irá receber um evento sobre homenagem aos Povos Originários. A exposição estará abertas à visitação de escolas, com a presença da autora dos livros Curumim e Ave, Tekohá, Cleonice Bourscheid. O evento acontecerá na Secult, na Praça Cel. Pedro Osório, 2, no Salão Expositivo.

Além disso, a autora também participará no Salon de livre, em Genebra, na Suíça e recebimento do Prêmio Talentos Helvéticos-Brasileiros, que acontece de 22 a 26 de março. Na ocasião, a autora estará lançando o livro Infantil “Será que todo sapo vira príncipe?”, em edição bilíngue português/francês.

Durante todo o ano de 2023, as autoras Cleonice Bourscheid e Joana Puglia participarão de oficinas e palestras com crianças de escolas públicas e particulares, bibliotecas comunitárias, nesta jornada cultural de resgate e valorização dos nossos povos originários.

Sobre a autora

Cleonice Bourscheid é poeta, professora, tradutora e produtora cultural. É autora dos livros de poemas Passa, Passa, Passarinho/ Ave, Pássaro/ Comadre, Corujinha e Compadre Gavião/ Ave, flor/Piquenique no jardim/ Vovô, Vicente e o Vento. É idealizadora dos projetos Ave, Pássaro, Ave, flor e Piquenique no Jardim, projetos interdisciplinares que aliam poesia, música, literatura, artes plásticas e teatro. Tem contos e poemas publicados no Brasil, Uruguai, Itália, Portugal e Suíça. Em 2018, recebeu as distinções pelo livro Ave, Água: Livro do Ano, categoria especial pela Associação Gaúcha dos Escritores (AGES), finalista do Troféu Alceu Wamosy da Academia Rio-grandense de Letras, categoria poesia, Prêmio Internazionale “Poesia, Prosa e Arti Figurative 2018”, pela Academia Internazionale II Convivio, Sicília (Itália). Durante a pandemia, através do Grupo Amar Genuíno, conheceu a Aldeia Pindó Poty e iniciou o Projeto Guarani, inspirado na Cosmologia Guarani, que se desdobrou nos livros Ave, Tekohá! e Curumim, exposição fotográfica e na formação no Coral Infantil Pindó Poty.

Povos originários

No Brasil, povos originários são aqueles que estavam aqui antes da chegada dos europeus. Esses povos representam 0,4% da população total do país, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, são 305 povos vivendo no território brasileiro, a maioria concentrada na região da Amazônia, de acordo com o Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece