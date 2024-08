Porto Alegre Aulas são retomadas pelas últimas sete escolas municipais sem atividades desde as enchentes de maio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Retomada nessa segunda-feira abrangeu cerca de 650 alunos. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

As últimas sete escolas municipais de Porto Alegre que permaneciam paralisadas desde as enchentes de maio tiveram suas aulas retomadas nessa segunda-feira (19). As unidades voltaram a funcionar em espaços alternativos, alugados pela Secretaria da Educação (Smed) da Capital, permitindo o retorno de aproximadamente 650 alunos às atividades presenciais.

As instituições que retomaram as atividades foram: Migrantes, Vila Elizabeth, Miguel Velasquez, Humaitá, Passinho Dourado, Patinho Feio e Meu Amiguinho.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) João Goulart, que já estava funcionando temporariamente na Emef Paixão Cortes, na Vila Ipiranga, já retornou ao seu prédio próprio. Com isso, a segunda passou a ceder espaço aos alunos da Emef Migrantes.

As escolas de Educação Infantil (Emei) Vila Elizabeth e Miguel Velasquez passaram a funcionar na sede do Sesi Rubem Berta. Os estudantes são transportados gratuitamente, todos os dias, da frente do prédio da escola de origem até o espaço onde a mesma funcionará temporariamente.

As Emei Humaitá, Passinho Dourado e Patinho Feio têm aulas em salas da escola São Francisco Santa Família. Já a Emei Meu Amiguinho funciona em espaço cedido pela Associação Cristóvão Colombo.

Das 14 escolas atingidas, 12 passam por obras de recuperação e duas já foram limpas e recuperadas (Emei Ilha da Pintada e Emef Vereador Antônio Giudice). De acordo com a Smed, até o momento foram investidos R$ 5 milhões na recuperação das sedes dessas instituições públicas de ensino.

Estágio

Também nessa segunda-feira, a prefeitura publicou no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) edital de abertura do processo seletivo para estágio Smed. As inscrições prosseguem até 4 de setembro no site do cieers.org.br. São oferecidas 127 vagas, mais cadastro reserva.

Destas, 100 oportunidades para estudantes de nível superior nos cursos de Licenciatura de Artes Visuais, Ciências Biológicas, Educação Física, Geografia, História, Letras, Ciências da Natureza, Matemática, Pedagogia, Educação Especial e Psicopedagogia. Já para nível médio e técnico são 27 vagas para Magistério (Curso Normal). A prova objetiva on-line será realizada no dia 10, de forma on-line.

A prefeitura remunera, a título de bolsa-auxílio, com R$ 7,57 por hora para estagiários de nível médio e técnico e R$ 8,51 por hora para estagiários de nível superior. Os estudantes recebem, ainda, auxílio-transporte no valor de duas tarifas diárias do transporte coletivo de Porto Alegre, considerando-se 22 dias úteis no mês, totalizando assim R$ 211,20 ao mês.

Outro processo seletivo para estágio em diversos órgãos da administração municipal também está com inscrições abertas, até 5 de setembro. O edital pode ser conferido também no site do Ciee-RS São 164 vagas de nível superior e cadastro reserva para os cursos nas seguintes áreas:

Administração, Agronomia, Arquivologia, Arquitetura, Artes Visuais, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas, Ciências da Computação (e áreas afins), Direito, Educação Física, Engenharia Cartográfica, Engenharia Civil, Engenharia Hídrica, Engenharia Mecânica, Enfermagem, Farmácia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, História Bacharelado, Jornalismo, Letras Bacharelado, Medicina Veterinária, Nutrição e Saúde Coletiva.

As provas para os cargos de nível superior serão realizadas no dia 11 de setembro. Já os testes para os cargos de nível médio e técnico estão marcados para o dia 12.

(Marcello Campos)

2024-08-19