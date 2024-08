Porto Alegre Relatório holandês aponta falhas que contribuíram para piorar as enchentes de maio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2024

Documento menciona problemas em diques, comportas e estações de bombeamento de água. (Foto: Marcello Campos/O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Representantes da equipe holandesa que estiveram em Porto Alegre no mês de junho para avaliar o sistema de proteção contra enchentes e propor soluções entregou à prefeitura, nessa segunda-feira (19), um relatório definitivo sobre o assunto. O documento aponta uma série de problemas que contribuíram para o agravamento da situação na cidade.

A lista inclui erros técnicos de projeto e execução em diques (sobretudo na Zona Norte), falhas em Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) e deficiências no sistema de comportas, dentre outros itens detalhados durante evento na sede do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Um relatório preliminar já havia sido encaminhado ao Executivo da capital gaúcha.

“O sistema foi desenhado para determinado nível de cheia do Guaíba, mas o nível subiu bem mais”, declarou o chefe da missão do país europeu e conselheiro da agência, Ben Lamoree. Segundo ele, algumas das estruturas de contenção têm 4,5 metros de altura, quando deveriam ter 6 metros.

Lamoree também discorreu sobre as Ebaps, que colapsaram em 20 das 23 unidades. O problema principal foi o fato de estarem localizadas em locais com nível baixo – deveriam funcionar acima da cota de inundação dos diques.

Sobre as comportas, o diretor-geral do Dmae, Mauricio Loss, corroborou a análise da equipe visitante: “Achamos que estávamos protegidos e nunca estivemos para esse nível de chuva de maio”.

As sugestões que constam no relatório – elaborado sem custos à administração municipal – incluem tópicos como disponibilizar capacidade de bombeamento temporário para situações de emergência e realizar monitoramento regular e de curto prazo no complexo de diques da cidade. Também foram propostas iniciativas no âmbito de gestão de crise e da criação de alertas antes e durante eventuais inundações.

Prefeitura adota tom genérico

Em seu site prefeitura.poa.br, a entrega do relatório foi noticiada de forma superficial, sem detalhamento das conclusões apresentadas pelos holandeses. O texto se concentra sobre a entrega em si e ações a serem desenvolvidas no curto prazo.

“O detalhamento entregue ao Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) inclui sugestões para curto, médio e longo prazo”, diz um trecho. “Foram feitos apontamentos no desenho e na execução dos diques, realizada entre as décadas de 1960 e 1970 na Zona Norte.” Menciona, ainda, que nos próximos dias serão realizadas obras emergenciais nos diques do Sarandi e Fiergs:

“Em paralelo, está sendo realizado o trabalho de sondagem para a continuidade do reforço na proteção da Zona Norte. As intervenções nas Ebaps serão contratadas nas próximas semanas, a partir da entrega dos anteprojetos encomendados pelo Departamento. As casas de bombas passarão por elevação de painéis elétricos, substituição de motores e instalação de geradores. O Dmae fará, ainda, a substituição e fechamento de comportas”.

(Marcello Campos)

