Rio Grande do Sul Em razão do ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul, aulas nas escolas estaduais estão suspensas nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A medida segue orientações do último boletim da Defesa Civil que alerta sobre o risco de enxurradas e inundações Foto: Tânia Rego/Agência Brasil A medida segue orientações do último boletim da Defesa Civil que alerta sobre o risco de enxurradas e inundações. (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil) Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador em exercício Gabriel Souza, anunciou em seu Twitter na noite desta quarta-feira (12) a suspensão das aulas na rede estadual nesta quinta (13) devido aos transtornos relacionados ao ciclone extratropical que está atuando sobre o Rio Grande do Sul. A medida segue orientações do último boletim da Defesa Civil que alerta sobre o risco de enxurradas e inundações.

“Acabo de determinar a suspensão das aulas em toda a rede estadual de ensino nesta quinta-feira (13/7) devido aos alertas da Defesa Civil da possibilidade de inundações e enxurradas em todo o estado”, disse Souza.

A Defesa Civil alerta para a ocorrência de enxurradas e inundações gradativas em todo o Estado até às 17h desta quinta. A orientação do governo gaúcho é de que as pessoas se protejam, busquem informações junto à Defesa Civil de seu município e sigam as recomendações, especialmente as que moram em áreas de risco, como nas proximidades de rios e em encostas com risco de desmoronamento.

Durante a vigência dos alertas, a recomendação é de que as pessoas permaneçam em casa, se possível. O Piratini informa, ainda que para receber os alertas relacionados à sua região, basta enviar um SMS com o número de seu CEP para o telefone 40199.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aulas-suspensas-no-rs/

Em razão do ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul, aulas nas escolas estaduais estão suspensas nesta quinta-feira

2023-07-12