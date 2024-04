Rio Grande do Sul Aumenta o número de ações da Polícia Rodoviária Federal contra crimes nas estradas gaúchas

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2024

Balanço foi apresentado à Assembleia Legislativa pelo superintendente da corporação no Estado. (Foto: Lucas Kloss/AL-RS)

Entre janeiro e março, a Polícia Rodoviária Federal ampliou em 132% o número de ações de combate ao contrabando no Rio Grande do Sul, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado. Já o enfrentamento a crimes ambientais teve alta de 341%, sendo também registrados incrementos em apreensões de cocaína (351%), crack (114%) e maconha (15%).

É o que aponta um balanço apresentado à Assembleia Legislativa gaúcha pelo superintendente da corporação no Rio Grande do Sul, Anderson Nunes, durante reunião da comissão de deputados encarregada de temas relativos a segurança, serviços públicos e modernização do Estado. A iniciativa partiu de Leonel Radde (PT), que além de parlamentar estadual é policial civil.

Nunes ressaltou que o desafio da corporação é aumentar a performance operacional e, ao mesmo tempo, resgatar a imagem da PRF como uma polícia cidadã e humanizada, quesito que já rendeu prêmio da Organização das Nações Unidas (ONU) à instituição.

Para isso, a corporação busca a aproximação com outras instituições, promove a valorização das aptidões de seus membros, realiza ações sociais e busca se aprimorar em pautas importantes para a sociedade, como na questão da abordagem adequada de veículos que transportem pessoas com autismo.

Ofensiva mais recente

Nesta semana, a PRF prendeu três homens e apreendeu na BR-153 próximo a Bagé uma carga de 21 mil maços cigarros de contrabando. Os agentes haviam dado ordem de parada a um automóvel Toyota Corolla de Chapecó (SC). Durante a abordagem, constaram a presença de dois homens.

Logo atrás, vinha uma caminhonete Ranger de Santa Maria (Região Central do Estado), também vistoriada. Em seu interior estava o lote de cigarros. O veículo tinha placas aparentes brasileiras, porém a consulta ao sistema revelou tratar-se de veículo clonado e que na verdade tem origem Argentina, onde havia sido roubado em agosto de 2023.

Os ocupantes do Corolla acabaram admitindo que estavam junto com os da Ranger, cuja função era de prestar auxílio e avisar sobre fiscalizações policiais. Oriundo de Cachoeira do Sul e com 54 anos, o motorista da caminhonete já havia sido preso pela PRF por contrabando e descaminho, além de possuir antecedentes por furto e receptação de veículo, bem como diversos roubos.

Já os tripulantes do Corolla incluíam um homem de 37 anos e com antecedentes criminais por assalto, associação criminosa e adulteração de elementos identificadores de veículos. O outro, de 25 anos e procedente da mesma cidade, já havia sido preso por apropriação indébita de veículo, homicídio e tráfico de drogas. Todos foram presos e encaminhados à Polícia Civil.

(Marcello Campos)

