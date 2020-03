Brasil Aumenta para 14 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil

Por Redação O Sul | 7 de março de 2020

Novo caso foi confirmado no Rio de Janeiro Foto: Divulgação Novo caso foi confirmado no Rio de Janeiro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Secretaria Estadual da Saúde do Rio de Janeiro confirmou, na madrugada deste sábado (07), o segundo caso do novo coronavírus no Estado. Com isso, aumentou para 14 o número de pessoas com a Covid-19 no Brasil.

A paciente, de 52 anos, é moradora da capital fluminense e apresentava sintomas de quadro viral desde o retorno de uma viagem à Itália, na quarta-feira (04). No mesmo dia, ela deu entrada em uma unidade de saúde particular apresentando febre, tosse, congestão nasal e conjuntivite.

Agora, a mulher, que mora sozinha, está em isolamento domiciliar. Outras três pessoas que a acompanharam na viagem estão sendo monitoradas.

Na sexta-feira (06), o Ministério da Saúde havia confirmado 13 casos da doença: um no Rio de Janeiro, dez em São Paulo, um na Bahia e um no Espírito Santo. No Rio Grande do Sul, há 112 casos suspeitos de coronavírus sob investigação.

