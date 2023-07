Brasil Aumenta para sete o número de mortos em explosão em silo de cooperativa agroindustrial no Paraná

A tragédia ocorreu na cooperativa agroindustrial C.Vale, em Palotina Foto: Reprodução de vídeo A tragédia ocorreu na cooperativa agroindustrial C.Vale, em Palotina. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Aumentou para sete o número de mortos em uma explosão ocorrida em um silo de secagem de grãos da cooperativa agroindustrial C.Vale, em Palotina, no Oeste do Paraná, na tarde de quarta-feira (26).

Doze pessoas ficaram feridas e uma está desaparecida, segundo a Defesa Civil. De acordo com o Corpo de Bombeiros, cinco foram encaminhadas para hospitais em estado grave.

O Corpo de Bombeiros montou uma força-tarefa para o resgate das vítimas, que estavam em um túnel que interliga os armazéns do silo no momento da explosão. Foram disponibilizados mais de 35 socorristas e cães de Palotina, Cascavel e Toledo, cidades do Oeste do Paraná. A causa da explosão está sendo investigada.

“A C.Vale comunica aos seus associados e comunidade em geral que nesta quarta-feira, 26 de julho, às 16h50, um sinistro de grandes proporções atingiu nossa unidade central de recebimentos de grãos em Palotina, Oeste do Paraná, devido a causas ainda não identificadas. No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das vítimas. No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento”, informou a empresa em nota.

