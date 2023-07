Economia Caixa começa a pagar aos trabalhadores o lucro de R$ 12,7 bilhões do FGTS

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Vale ressaltar que as regras para o saque do FGTS seguem inalteradas Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta quinta-feira (27) os R$ 12,7 bilhões de lucro do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) em 2022. De acordo com o banco, cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam contas do fundo com saldo em 31 de dezembro receberão o crédito, proporcional ao valor existente naquela data.

A distribuição prossegue até segunda-feira (31). A quantia representa 99% do lucro obtido pelo fundo em 2022, que foi de R$ 12,8 bilhões. Segundo o governo, o índice de distribuição é de 0,02461511. Ou seja, para saber quanto receberá, o trabalhador precisa multiplicar o saldo da conta vinculada em 31 de dezembro pelo índice de distribuição. Por exemplo, uma conta que tinha, na época, R$ 10 mil, terá um lucro creditado de R$ 246,15.

De acordo com a Caixa, os trabalhadores poderão consultar o crédito no extrato da conta do FGTS por meio do aplicativo do fundo, disponível gratuitamente na Google Play e App Store.

Vale ressaltar que o dinheiro não poderá ser sacado separadamente e que as regras para o saque do FGTS seguem inalteradas. Por exemplo, pode fazer o saque a pessoa demitida sem justa causa ou que vai comprar um imóvel.

O que é a distribuição de lucros do FGTS?

A ação é uma medida legal que tem como objetivo aumentar a rentabilidade das contas dos trabalhadores no FGTS por meio da distribuição de parte do resultado positivo auferido pelo fundo, além da remuneração mensal — que é feita por meio da aplicação da TR (taxa referencial) mais 3% ao ano, conforme a legislação vigente.

Segundo a Caixa, o resultado do FGTS é decorrente do retorno de suas aplicações e investimentos em habitação, saneamento, infraestrutura e saúde, fruto da governança do Conselho Curador do próprio fundo e da atuação do banco público como agente operador.

Para mais informações, os trabalhadores podem acessar o site da Caixa ou entrar em contato com o banco pelo telefone 0800-7260207.

Caixa começa a pagar aos trabalhadores o lucro de R$ 12,7 bilhões do FGTS

2023-07-27