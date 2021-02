Saúde Austrália defende vacina de Oxford após África do Sul suspender uso

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

O ministro da Saúde da Austrália Greg Hunt, porém, disse que a vacina é eficaz em seu objetivo principal Foto: EBC

O governo da Austrália agiu, nesta segunda-feira (08), para tranquilizar seus cidadãos sobre a eficácia da vacina contra Covid-19 da AstraZeneca/Universidade de Oxford, depois que a África do Sul suspendeu o uso da vacina porque os dados mostraram que ela oferecia proteção limitada contra uma nova cepa do vírus.

A decisão ocorre após a Universidade de Oxford informar que dados sugerirem que duas doses da vacina fornecem “proteção mínima” contra a infecção leve e moderada da variante identificada pela primeira vez na África do Sul.

O ministro da Saúde da Austrália Greg Hunt, porém, disse que a vacina é eficaz em seu objetivo principal. “Atualmente não há evidências que indiquem uma redução na eficácia das vacinas AstraZeneca ou Pfizer na prevenção de doenças graves e morte. Essa é a tarefa fundamental, para proteger a saúde”, disse Hunt a repórteres em Canberra.

Espera-se que a Austrália aprove o uso da vacina da AstraZeneca dentro de alguns dias. No mês passado, aprovou o uso da vacina Pfizer-BioNTech, embora tenha garantido doses suficientes para menos da metade de sua população e os pedidos continuem atrasados.

Espera-se que a Austrália comece a usar a vacina da Pfizer no final deste mês, embora as esperanças de Canberra para um programa de inoculação completo se concentram na vacina da AstraZeneca.

O país encomendou 53 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, a grande maioria das quais será fabricada localmente pela CSL Ltd. A Austrália, no entanto, está sob menos pressão para iniciar as inoculações contra a Covid-19 após suprimir com sucesso a disseminação do vírus.

Na segunda-feira, apenas um novo caso local do vírus foi relatado. A Austrália teve pouco mais de 28.800 casos no ano passado e 909 mortes.

