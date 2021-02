Brasil Cidade de São Paulo abre novos postos de vacinação drive-thru para idosos

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











A partir desta segunda-feira (08), capital terá cinco postos de vacinação drive-thru e quatro centros-escola criados pela prefeitura para imunizar cerca de 33 mil idosos Foto: Prefeitura/Divulgação A partir desta segunda-feira (08), capital terá cinco postos de vacinação drive-thru e quatro centros-escola criados pela prefeitura para imunizar cerca de 33 mil idosos. (Foto: Prefeitura/Divulgação) Foto: Prefeitura/Divulgação

A campanha de vacinação de idosos com mais de 90 anos na cidade de São Paulo contra o coronavírus ganha nesta segunda-feira (08) novos pontos de imunização com a criação de unidades de atendimento drive-thru e também a ampliação do atendimento nas UBS (unidades básicas de saúde) da capital.

A Secretaria Estadual da Saúde abre a partir desta data cinco postos de vacinação no estilo drive-thru, que vão funcionar em pontos estratégicos da cidade, como estádios, igrejas e locais de eventos como o Anhembi e o autódromo de Interlagos.

As unidades drive-thru, segundo o governo estadual, são para garantir a segurança dos idosos, que formam a faixa etária mais vulnerável à Covid-19 no Estado, com a maior taxa de letalidade da doença.

Os idosos são vacinados de dentro do carro, sem necessidade de entrar em hospitais ou postos de saúde, onde há elevada circulação de vários tipos de vírus. A Prefeitura de São Paulo também está ampliando a vacinação contra a Covid-19 para as 468 UBS da cidade e 87 AMAS Integradas, além de criar quatro unidades Centros-Escolas que atenderão os idosos em ambientes amplos e arejados.

A expectativa da secretaria municipal de Saúde é imunizar quase 33 mil pessoas desta faixa etária em toda a cidade nessa primeira fase do programa de imunização. A previsão é a de que os idosos na faixa etária entre 85 e 89 anos comecem a ser imunizados no dia 15 de fevereiro. Não há previsão de vacinação para idosos em outras faixas etárias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil