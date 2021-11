Saúde Austrália, Dinamarca e Holanda confirmam casos da Ômicron, e variante chega a quatro continentes

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Membros das forças de segurança australianas recebem viajantes para serem encaminhados à quarentena em Melbourne. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Austrália detectou neste domingo (28) dois casos da nova variante Ômicron da Covid-19, fazendo com que a variante esteja presente em quatro continentes: Oceania, Ásia, Europa e África — onde ela surgiu. Ainda neste domingo, Holanda e Dinamarca também confirmaram casos da Ômicron.

Autoridades de saúde de Nova Gales do Sul, o estado australiano mais populoso, disseram que dois passageiros chegaram do Sul da África na capital Sydney na noite de sábado infectados pela variante, segundo o resultado de um sequenciamento de genomas. Ambos, que estão em quarentena, estavam assintomáticos e estão totalmente vacinados.

Além disso, a Holanda afirmou ter detectado 13 casos da Ômicron entre os 61 passageiros com Covid que desembarcaram de dois voos vindos da África do Sul na sexta. A Dinamarca também confirmou que duas pessoas que chegaram da África do Sul estão infectadas pela variante, acrescentando que elas estão isoladas e que as autoridades rastreiam os contatos que ambas tiveram.

No sábado, Alemanha, Itália e Reino Unido detectaram casos da nova variante Ômicron da Covid-19, um dia depois de o primeiro caso na Europa ter sido registrado na Bélgica. A variante fora descoberta pela primeira vez na África do Sul e também já foi detectada em Botsuana.

Na Ásia e Oriente Médio, Hong Kong e Israel, que no sábado se tornou o primeiro país a proibir a entrada de todos os estrangeiros para tentar conter a disseminação da nova variante, também registraram casos da Ômicron.

Na noite de sábado, a Áustria informou que registrou um caso suspeito da variante. Uma pessoa retornando da África do Sul foi infectada pela Covid e tem indícios da variante, mas autoridades pontuaram que é necessário um sequenciamento de genomas nos próximos dias. A República Tcheca também investiga um passageiro que desembarcou da Namíbia.

As confirmações e suspeitas foram registrados dois dias após o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) afirmar que o risco de a nova variante se espalhar pela Europa era “muito alto”. A variante surgiu enquanto muitos países do continente já enfrentam dificuldades para conter o aumento de infecções por Covid-19, com alguns tendo reintroduzido restrições em atividades sociais para barrar a disseminação da doença.

A descoberta da Ômicron desatou um alerta mundial, com uma série de bloqueios ou restrições de viagem relacionadas ao Sul da África e a preocupação de que a nova cepa possa impedir a recuperação econômica global depois de quase dois anos de pandemia.

Casos confirmados

África

África do Sul: 77 casos na província de Gauteng;

Botsuana: quatro pessoas totalmente vacinadas.

Ásia/ Oriente Médio

Hong Kong: um caso de uma pessoa que viajou à África do Sul;

Israel: pessoa que voltou do Malauí.

Europa

Alemanha: dois casos registrados no estado da Bavária e um registrado no estado de Hesse;

Bélgica: pessoa não vacinada que voltou do Egito em 11 de novembro e teve os primeiros sintomas em 22 de novembro;

Dinamarca: duas pessoas que chegaram da África do Sul;

Holanda: 13 casos entre passageiros que chegaram em dois voos vindo da África do Sul;

Itália: uma pessoa que voltou de uma viagem a Moçambique;

Reino Unido: dois casos identificados, um em Chelmsford e outro em Nottingham.

Oceania

Austrália: duas pessoas assintomáticas e totalmente vacinadas que chegaram do Sul da África. Ambas estão em quarentena.

Preocupação

A Ômicron, descrita como uma “variante de preocupação” pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é potencialmente mais contagiosa do que as quatro cepas anteriores relacionadas a efeitos mais deletérios ao organismo, embora os especialistas ainda não saibam dizer se ela vai provocar uma Covid-19 mais ou menos severa.

De acordo com o médico geneticista Salmo Raskin, diretor do Laboratório Genetika, de Curitiba, a Ômicron é a variante que mais acumulou mutações.

“Ela tem uma mistura de mutações presentes nas outras quatro variantes de preocupação e ainda tem uma série de mutações inéditas. Esse é o ponto principal que chamou a atenção nela. Embora existem evidências de que ela pode ser mais transmissível e escapar das defesas do sistema imunológico, ainda é muito precipitado fazer qualquer afirmação sobre isso”, explicou o especialista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde