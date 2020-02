Mundo Austrália proíbe entrada de estrangeiros vindos da China. Estados Unidos também adotaram a medida

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2020

Trabalhadores na produção de máscaras na China. Foto: Governo da China

Socott Morrison, primeiro-ministro da Austrália, anunciou que a partir deste sábado (1º) os estrangeiros que saírem da China estão proibidos de entrar no país. A decisão foi anunciada diante do avanço do novo coronavírus, que já matou mais de 250 chineses e infectou 11,8 mil.

A Austrália também tornou mais rígida a orientação para que seus cidadãos não viagem para a China. Conforme o governo, australianos e residentes que estejam voltando para casa estão liberados, mas vão ficar em isolamento por 14 dias.

Até este sábado, 10 casos de coronavírus foram confirmados no país da Oceania. Duas companhias aéreas australianas suspenderam voos para a China.

Viajantes barrados nos EUA

Na sexta-feira, os Estados Unidos informaram que também vão negar a entrada no país de qualquer estrangeiro que tenha viajado à China nas últimas duas semanas. Além disso, o país declarou “emergência de saúde pública”. A partir de domingo (2), voos vindos da China serão limitados a sete aeroportos do país.

O país também divulgou que irá colocar em quarentena de 14 dias os cidadãos que estiveram na área de risco na China. O isolamento anunciado nesta sexta é o primeiro em 50 anos, segundo a Reuters.

Por lá, 6 novos casos foram confirmados. Todos esses pacientes ficaram doentes após contato com pessoas que estiveram na China. Ao todo, o país já contabilizou 11 casos. Os EUA ainda têm 191 casos que estão sob investigação. Nenhuma morte foi registrada.

