Esporte Austrália se classifica para as oitavas de final da Copa do Mundo após a vitória por 1 a 0 contra Dinamarca

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











É o 6º gol de Leckie no ciclo pós-2018, 1º em Copas e o 14º com a camisa da sua seleção Foto: Reprodução/Twitter É o 6º gol de Leckie no ciclo pós-2018, 1º em Copas e o 14º com a camisa da sua seleção. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (30), Austrália e Dinamarca jogaram pelo Grupo D da Copa do Mundo do Catar 2022. A partida aconteceu pela última rodada da fase de grupos. O jogo foi realizado no estádio Al Janoub Stadium, em Al-Wakrah, às 12h. Com a vitória, a seleção australiana se classificou para as oitavas de final do Mundial juntamente com a França. A última vez que a Austrália chegou as oitavas foi na Copa de 2006.

Aos 2 minutos, McGree recebeu na entrada da área e chutou forte, mas a bola desviu na defesa e não teve perigo de gol. Aos 4, Kristensen cruzou rasteiro da direita, Jensen tentou a conclusão, mas não pegou bem na bola e acabou perdendo a oportunidade.

Aos 6, A Dinamarca atacou pela esquerda, Maehle cruzou com estilo, mas Braithwaite não conseguiu alcançar a bola que ficou com o goleiro australiano. Aos 10, Jensen recebeu ótimo passe de Braithwaite na área, chutou forte, mas Mat Ryan espalmou fazendo boa defesa.

Aos 13, Olsen recebeu de Braithwaite na entrada da área, buscou espaço e chutou de pé direito, mas a bola foi por cima do gol. Aos 18, Maehle, da Dinamarca, entrou pela esquerda, cruzou fechado e o goleiro da Austrália se atrapalho, mas conseguiu fazer a defesa com os pés.

Aos 24, Skov Olsen tabelou com Jensen, recebeu na grande área, mas chutou fraco nas mãos do goleiro australiano. Aos 28, Lindström entrou na área com perigo pela esquerda e cruzou na pequena área. A defesa da Austrália tirou e Eriksen pegou de primeira, mas a bola foi para fora.

Aos 38, McGree ganhou uma disputa pelo lado direito, foi ao fundo, mas cruzou mal e permitiu o corte da defesa. Aos 42, Lindström tabelou na esquerda, apareceu livre, mas cruzou nas mãos do goleiro da Austrália. O primeiro tempo foi encerrado aos 47 minutos.

No primeiro minuto do segundo tempo, após escanteio, a defesa da Dinamarca não cortou bem, a bola sobrou com a Austrália, mas os dinamarqueses conseguiram o desvio e cederam escanteio. Aos 13, Eriksen cobrou falta, quase na marca do escanteio, tentando surpreender o goleiro, mas acabou mandando para fora.

Aos 15, Gol da Austrália, A Austrália recuperou a bola na área e acelerou para pegar a defesa da Dinamarca aberta. Leckie foi lançado em profundidade, deu dois dribles em Maehle e chuta cruzado. Austrália 1 a 0 Dinamarca. Aos 25, Dolberg foi lançado na área e caiu ao sofrer o contato com a marcação. O árbitro apitou e apontou para a marca do pênalti, mas o assistente assinalou impedimento no lance.

Aos 32, Bah recebeu na direita, mas cruzou muito forte e a bola saiu pela lateral, do outro lado. Aos 37, a Dinamarca tentou atacar mas não mostrou organização. Depois do bate-rebate na entrada da área, a bola sobrou tranquila para o goleiro australiano Mat Ryan.

Aos 41, a Dinamarca começou apelar para chutões para a frente, facilitando a vida da defesa da Austrália, que vai segurando a vitória. Aos 42, Dolberg recebeu bom passe na área, engatilhou o chute mas foi travado pela marcação. A bola sobrou para Bah, que chutou de primeira, à esquerda. Aos 51, o árbitro encerrou a partida decretando a classificação da Austrália para as oitavas de final da Copa do Mundo 2022.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte