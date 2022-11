Esporte Tunísia vence a já classificada França por 1 a 0 na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

Tunísia não se classificou, já que a Austrália venceu a sua partida contra a Dinamarca Foto: Reprodução/Twitter (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A Tunísia venceu a França por 1 a 0 no estádio Education City nesta quarta-feira (30). A partida foi válida pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo do Catar 2022. Mesmo com a vitória, a Tunísia não se classificou, já que a Austrália venceu a sua partida contra a Dinamarca.

No começo da partida, aos 7, Khazri cobrou falta na área, Ghandri desviou e a bola entrou, mas o zagueiro da Tunísia estava um pouco à frente na hora da cobrança. Impedimento foi marcado e anulado o gol da Tunísia.

Aos 11, Khazri cobrou escanteio em busca de um gol olímpico, mas a bola foi muito fechada e saiu por cima do gol francês. Aos 24, a seleção francesa achou um contra-ataque pela direita, Fofana avançou na esquerda, tocou para Coman, o jogador perdeu o controle da bola e a finalização saiu a direita do gol de Dahmen.

Aos 34, Khazri aproveitou o rebote na entrada da área, ajeitou a bola para o pé esquerdo e bateu. Ela foi forte, mas no meio do gol e Mandanda espalmou para o meio da área.

No rebote, a zaga jogou para escanteio. Aos 38, Camavinga recebeu na esquerda e cruzou, mas ninguém conseguiu concluir. Aos 46, Fofana recebeu no meio campo e avançou até a entrada da grande área. O jogador mandou uma bomba, mas acabou explodindo na defesa. Aos 47, o árbitro encerrou o primeiro tempo.

No segundo tempo, aos 6, Fofana protegeu de Laïdouni, mas acabou se machucando sozinho e a bola sobrou para o camisa 14 da Tunísia. Ele ficou de frente para Mandanda e chutou firme, mas a bola subiu demais e foi para fora.

Aos 12, Skhiri ganhou de Fofana e tocou atrás para Laïdouni, que acionou Khazri. O camisa 10 avançou, passou por dois e tocou desequilibrado na saída de Mandanda. Agora, Tunísia 1 x 0 França.

Aos 22, jogo foi paralisado por causa de uma invasão de campo. A FIFA não exibiu a imagem do invasor. Aos 26, Kolo Muani foi acionado por Guendouzi, tenou passar por Ghandri, mas não conseguiu e o zagueiro da Tunísia levou a melhor. Aos 27, Mbappé tentou esticar para Rabiot na esquerda, mas novamente erra na força e concedeu tiro de meta para a Tunísia.

Aos 30, Tunísia joga mais fechada após marcar o primeiro gol. A França, gira a boa sem pressa, pois está classificada, mas com mais vontade de tentar evitar a derrota.

Aos 35, Mbappé chegou pela esquerda e tocou rasteiro em busca de um companheiro. A bola bateu em Skhiri e o goleiro, distraído, deixou a bola sair em escanteio. Aos 39, Dembélé recebeu na ponta direita, dominou e cruzou.

A bola chegou até Rabiot, que emendou de primeira com a perna esquerda, mas pegou mal e ela saiu pela linha de fundo. Aos 42, Griezmann esticou para Dembélé na ponta direita. Ele foi para o meio e tentou devolver para o camisa 7, mas a bola foi muito forte e voltou para a Tunísia.

Aos 43, Mbappé recebeu aberto na esquerda, chegou na linha de fundo, fez bela jogada com direito a caneta no marcador e encheu o pé. O chute foi no gol, mas Dahmen fez bonita defesa para evitar o empate da França. Aos 47, Mbappé cobrou falta, mas ela ficou na barreira. Aos 53, o árbitro encerra a partida e decreta a vitória histórica da Tunísia sobre a atual campeã mundial.

