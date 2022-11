Porto Alegre Acendimento das luzes no Centro Histórico de Porto Alegre dará início ao Natal dos Encantos

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2022

O Natal dos Encantos ocorre até 25 de dezembro com celebrações, shows e concertos gratuitos ao público Foto: Alex Rocha/PMPA

As comemorações do Natal dos Encantos, promovido pela prefeitura de Porto Alegre, iniciam nesta sexta-feira (02), às 19h30min, com o acendimento das luzes do Paço Municipal, do Mercado Público e da Praça da Alfândega.

Para criar o clima do Natal, no mesmo horário do acendimento das luzes, sinos de igrejas de Porto Alegre irão badalar, em uma ação coordenada com a Cúria Metropolitana. Após, em um gesto simbólico, o prefeito Sebastião Melo entregará as chaves da cidade para o Papai Noel.

Outras áreas verdes da cidade também deverão ser iluminadas, uma vez que os prefeitos voluntários de 196 praças receberam kits de iluminação para embelezar a Capital e incentivar o espírito natalino nas comunidades. O material foi doado pela Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre.

O Natal dos Encantos ocorre até 25 de dezembro com celebrações, shows e concertos gratuitos ao público.

