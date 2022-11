Mundial Austrália vence a Tunísia por 1 a 0 pelo Grupo D do Mundial do Catar

O gol da vitória foi marcado aos 23 minutos do primeiro tempo Foto: Reprodução/Twitter O gol da vitória foi marcado aos 23 minutos do primeiro tempo. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Na abertura do sétimo dia de disputa na Copa do Mundo do Catar, a Austrália bateu a Tunísia por 1 a 0, conquistando assim sua primeira vitória no grupo D. O único gol da partida foi marcado por Duke, ainda no primeiro tempo. Apenas a França já assegurou sua passagem às oitavas de final, ao vencer a Dinamarca por 2 a 1.

A Austrália, por sua vez, ganhou uma sobrevida na fase de grupos com a vitória, já que perdeu para os franceses na estreia e poderia ser eliminada em caso de revés para os tunisianos. O time da Oceania ainda quebrou um longo tabu de 12 anos, já que não venciam um jogo de Copa do Mundo desde a África do Sul, em 2010, quando superaram a Sérvia por 2 a 1.

Já a seleção africana, que em caso de triunfo ficaria em situação tranquila pela classificação, viu o panorama mudar no grupo. Durante o jogo desse sábado (26), chamou atenção o número de chances claras desperdiçado pela Tunísia.

A partida começou “morna” e sem grandes chances criadas pelas duas seleções. Ainda assim, o domínio foi dos australianos, que tiveram mais a bola nos pés e tentaram alguns avanços.

E a primeira grande chance dos australianos terminou em gol. Aos 23 minutos, Goodwin cruzou pela esquerda em direção à área, a bola desviou no meio do caminho, mas foi parar na cabeça de Duke, que testou sem qualquer chance de defesa para o goleiro Dahmen.

Aos 33, a Austrália voltou a assustar com Irvine, que após cobrança de escanteio tentou uma jogada “acrobática”, mas mandou para fora. Na reta final do primeiro tempo, a Tunísia cresceu no jogo e balançou as redes em mais de uma oportunidade.

Primeiro aos 40 minutos, quando Msakni rolou para Dräger, livre dentro da área, mas o lateral-direito viu Souttar, zagueiro da Austrália, salvar na hora certa. Nos acréscimos, quem teve a chance foi Msakni, que recebeu bola rasteira de Jebali, na área, mas mandou para fora.

Na volta para o segundo tempo, o jogo reiniciou em um ritmo mais intenso do que a etapa inicial. Logo aos 10 minutos, a Austrália assustou e quase ampliou o placar com Goodwin, em contra-ataque iniciado após a Tunísia perder a bola no meio-campo.

Na sequência, a seleção da Oceania voltou a levar perigo, com Leckie, que por muito pouco não alcançou cruzamento de Maclaren na área. A resposta da Tunísia veio com Msakni, que arriscou finalização pelo lado esquerdo da área, e Ryan fez boa defesa.

Pelo grupo D, a Tunísia encerra a sua participação na fase de grupos contra a França, no dia 30, a partir das 12h (horário de Brasília), no Estádio Cidade da Educação. No mesmo dia e horário, novamente no Estádio Al Janoub, a Austrália encara a Dinamarca.

