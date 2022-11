Mundial Técnico da Suíça analisa Brasil sem Neymar: “Não ficarão mais fracos”

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Treinador promete não atuar apenas na defensiva na partida desta segunda (28). (Foto: Reprodução/Twitter)

O técnico da Suíça, Murat Yakin, analisou nesse sábado (26), em entrevista, as chances de sua seleção na partida desta segunda (28), às 13h (de Brasília), contra o Brasil, pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O treinador foi questionado sobre a ausência de Neymar, lesionado. E minimizou a questão.

“Minha equipe está em forma e pronta. Vamos enfrentar um adversário que, penso eu, também tem jogadores fortes no banco. Eles podem definitivamente organizar duas ou três equipes diferentes. Eles não ficarão mais fracos por causa disso.”

O treinador deixou claro que a Suíça tomará cuidados defensivos contra o Brasil. Mas também pede atenção ao ataque em um jogo tão difícil.

“Contra o Brasil, tudo pode sair do controle. Definitivamente, precisamos definir objetivos defensivos concretos, para que no ataque possamos explorar nossas oportunidades com mais eficiência. Acho que definitivamente há espaço para melhorias aí.”

Para Yakin, o empate por 1 a 1 conquistado contra o Brasil há quatro anos, na Copa da Rússia, não servem de parâmetro para o próximo jogo.

“O futebol muda tão rápido, com novos jogadores. Nós simplesmente não podemos comparar. Acho desconfortável jogar contra nós, e é isso que vamos mostrar contra o Brasil. Mas não podemos nos esconder e jogar apenas na defensiva, temos que ser corajosos e mostrar nosso jogo de ataque também.”

Zagueiro

O zagueiro Nico Elvedi, titular da Suíça, projetou o duelo com o Brasil. Questionado sobre a ausência de Neymar, lesionado, o defensor afirmou:

“Não mudará muito para nós. Eles têm bons jogadores de sobra para jogar naquela posição. Vou dormir da mesma maneira de sempre. Não vou dormir melhor porque o Neymar não jogará”, disse ele.

O zagueiro se mostrou confiante para a partida. E disse que vê a Suíça em condições de segurar o Brasil – como aconteceu em 2018, quando as duas equipes empataram por 1 a 1 pela fase de grupos da Copa da Rússia.

“Todos os times do mundo são vencíveis. Sabemos o tamanho do desafio, mas não vamos nos esconder. Conhecemos nossa qualidade e sabemos do que somos capazes.”

A Suíça venceu Camarões por 1 a 0 na estreia no Mundial do Catar. Elvedi, a exemplo do colega de zaga, Akanji, levou cartão amarelo. Eles enfrentarão o Brasil sob risco de suspensão para a partida seguinte, contra a Sérvia, que tende a ser decisiva para o futuro suíço na Copa do Mundo.

