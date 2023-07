Esporte Austrália vence por 4 a 0, elimina o Canadá e avança às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina

31 de julho de 2023

Raso (duas vezes), Fowler e Catley anotaram os gols das Matildas Foto: Divulgação/Seleção da Austrália Raso (duas vezes), Fowler e Catley anotaram os gols das Matildas (Foto: Divulgação/Seleção da Austrália) Foto: Divulgação/Seleção da Austrália

A Austrália goleou o Canadá por 4 a 0 nesta segunda-feira (31), em Melbourne, pela última rodada do grupo B e garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Mundo feminina.

Raso, duas vezes, Fowler e Catley anotaram os gols das Matildas, que eliminaram as atuais campeãs olímpicas e ainda avançaram ao mata-mata na primeira colocação da chave.

O jogo

Precisando vencer para se classificar, a seleção da casa dominou praticamente todo o primeiro tempo. Sem a estrela San Kerr, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha, a coanfitriã foi para cima desde o início e com dois gols de Raso, marcados aos 9 e 39 minutos, garantiu boa vantagem.

O VAR ainda entrou em ação duas vezes, com decisões a favor da Austrália. O árbitro de vídeo validou o primeiro gol após uma marcação inicial de impedimento de Catley. Depois, anulou um gol do Canadá, aos 33, com Fowler, por impedimento de Carpenter no lance.

No segundo tempo, as canadenses, que precisavam de um empate para se avançar ao mata-mata, até melhoraram e tentaram reagir nos primeiros 15 minutos, mas sem sucesso. A Austrália, por sua vez, ainda chegou ao terceiro, aos 12, com Fowler.

Já nos acréscimos, as australianas ainda chegaram ao quarto gol, com Catley, de pênalti. Antes disso, Fowler já tinha carimbado a trave.

No fim das contas, o que antes era considerado muito difícil, se tornou possível. A Austrália venceu e avançou na liderança da chave. A Nigéria, que empatou sem gols com a Irlanda, se classificou na segunda colocação. O Canadá, atual campeão olímpico, e a Irlanda se despedem da competição na fase de grupos.

