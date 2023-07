Esporte Em jogo das seleções eliminadas, Zâmbia vence Costa Rica por 3 a 1 no Mundial Feminino

31 de julho de 2023

A Zâmbia venceu a Costa Rica por 3 a 1 em jogo da terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo Feminina. O duelo ocorreu na madrugada desta segunda-feira (31), no FMG Stadium Waikato, em Hamilton, na Nova Zelândia. Com o resultado, a equipe encerrou a participação no torneio em terceiro da chave.

Com um gol aos 2 minutos e 11 segundos, a zagueira Lushomo Mweemba marcou não só o gol mais rápido da atual edição do torneio, como também o primeiro da história da seleção zambiana. Em seguida, a atacante Barbra Banda sofreu um pênalti e acertou a cobrança, fazendo o milésimo da história da Copa do Mundo feminina.

Com duas derrotas, as equipes já entraram em campo eliminadas. Mweemba, Barbra Banda e Kundanaji fizeram os gols da Zâmbia, e Herrera diminuiu para a seleção costarriquenha. Esta foi a primeira vitória da equipe na história do Mundial.

O restante do jogo continuou com domínio da Zâmbia, que até viu a Costa Rica fazer um gol de honra e se despediu do Mundial com ao menos uma vitória. A Costa Rica encerrou o torneio sem pontuar. No Grupo C, Japão e Espanha se classificaram em primeiro e segundo, respectivamente.

