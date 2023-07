Esporte Japão aposta no contra-ataque e goleia a Espanha por 4 a 0 na Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

O duelo valia a liderança do grupo C da Copa do Mundo Feminina Foto: FIFA/Twitter O duelo valia a liderança do grupo C da Copa do Mundo Feminina. (Foto: FIFA) Foto: FIFA/Twitter

Apostando na estratégia de contra-ataque, o Japão surpreendeu e goleou a Espanha por 4 a 0 nesta segunda-feira (31), em Wellington, na Nova Zelândia, no duelo que valia a liderança do grupo C da Copa do Mundo Feminina.

Hinata Miyazawa, marcando duas vezes, Riko Ueki e Mina Tanaka marcaram para a seleção asiática, que avançou às oitavas na primeira colocação da chave e agora terá pela frente a Noruega. As espanholas enfrentam a Suíça valendo vaga nas quartas.

O Japão fez um 1º tempo que pode ser resumido em uma palavra: eficiência. Em três contra-ataques fatais, as japonesas fizeram 3 a 0 e foram para o intervalo com boa vantagem. Com 12 minutos, Miyazawa abriu o placar. Depois, Ueki ampliou aos 29, e Miyazawa, novamente, fez o terceiro, aos 40, e assumiu a artilharia isolada do Mundial, com 4 gols.

Mesmo com mais posse de bola durante toda a etapa inicial, a Espanha não conseguiu furar a defesa adversária. E o roteiro se repetiu no segundo tempo. Com a vitória encaminhada, as japonesas se fecharam, enquanto as espanholas rodaram a bola, mas não conseguiram superar a marcação.

Já nos minutos finais, Tanaka ainda acertou um bonito chute para sacramentar a goleada japonesa, que avançou ao mata-mata com 100% de aproveitamento.

