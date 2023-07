Grêmio “Estamos tomando alguns gols de bobeira”, diz o técnico do Grêmio após o empate contra o Goiás

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Clube gaúcho saiu atrás do Goiás no placar e buscou a igualdade nos acréscimos Foto: Lucas Uebel/Grêmio Clube gaúcho saiu atrás do Goiás no placar e buscou a igualdade nos acréscimos (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na noite deste domingo (30), o Grêmio apenas empatou contra o Goiás, pelo Brasileirão. O clube gaúcho não fez uma boa partida. Desfalcado, o técnico Renato Portaluppi teve que fazer mudanças na equipe e viu o seu time cair de rendimento mesmo que tenha conseguido buscar o empate no final da partida.

O treinador não contou com Kannemann, Reinaldo, Carballo e Cristaldo. O Tricolor saiu atrás no placar, com gol de Matheus Babi, mas buscou o empate com André, nos acréscimos.

“Não é desculpa, mas o entrosamento não é o mesmo. Não gosto de individualizar A, B ou C, se jogou bem ou mal, aqui é um todo. Quando ganhamos, ganha todo mundo, quando não vai bem basicamente como aconteceu hoje é todo mundo”, disse o treinador.

O técnico gremista ficou muito incomodado com o gol sofrido. Aos 31 do segundo tempo, após escanteio, Babi ganhou de Villasanti no alto e cabeceou para dentro das redes. O fato de o volante estar na marcação do centroavante foi considerado um erro por Renato.

“É uma coisa bem complicada porque o jogador mais alto deles [Babi] quem estava bloqueando era o Villa, e eu estava com três zagueiros em campo. Eles precisam conversar dentro do campo, se entender. O cara mais alto deles, encosta um zagueiro nosso. Temos tomado alguns gols de bobeira, mas essa cobrança eles vão ter comigo”, disse o comandante gremista.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/estamos-tomando-alguns-gols-de-bobeira-diz-o-tecnico-do-gremio-apos-o-empate-contra-o-goias/

“Estamos tomando alguns gols de bobeira”, diz o técnico do Grêmio após o empate contra o Goiás

2023-07-31