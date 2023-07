Inter “Fizemos um grande primeiro tempo”, diz o técnico Eduardo Coudet após derrota do Inter para o Cuiabá

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Colorado saiu na frente, criou oportunidades, mas sofreu a virada no segundo tempo Foto: Ricardo Duarte/Inter Colorado saiu na frente, criou oportunidades, mas sofreu a virada no segundo tempo (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter foi surpreendido pelo Cuiabá, na tarde deste sábado (29), no Beira-Rio, em Porto Alegre. O clube gaúcho perdeu, de virada, por 2 a 1. Mesmo com o resultado negativo, o técnico Eduardo Coudet elogiou muito o primeiro tempo, mas lamentou as chances perdidas e a queda de rendimento no segundo tempo.

Durante os primeiros momentos, o Inter dominou o adversário. O clube gaúcho chegou a ter 87% de posse de bola, criando chances e abrindo o placar. No final do primeiro tempo, o Colorado acabou sofrendo o gol de empate e aos 42, em contra-ataque, sofreu a virada.

“Acho que podíamos ter um placar mais amplo. Mas fizemos um grande primeiro tempo. Não geramos muito no início do segundo. Continuamos criando, mas a expulsão muda tudo. Se você quer perguntar, acho que não tem tempo, mas o que posso falar é que o que se viu no primeiro tempo é ideia do que queremos jogar e vamos trabalhar para manter todo o tempo de jogo. Tenho a sensação que fazia muito tempo que eu não fazia um time tão dominante na primeira parte”, disse o treinador.

O treinador, apesar de ainda não ter vencido, disse que ficou surpreendido com a rápida adaptação do elenco com suas ideias e estilo de jogo.

“Me surpreendi como jogou o time no primeiro tempo. Parecia um time do jeito que quero jogar com seis meses de trabalho. Não é eu que sou um gênio, são os jogadores que compreenderam o jeito de jogar. É mérito deles. Surpreendi gratamente. Gostaria de colocar mais gasolina para sustentar mais minutos desse jeito”, disse Coudet.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/fizemos-um-grande-primeiro-tempo-diz-o-tecnico-eduardo-coudet-apos-derrota-do-inter-para-o-cuiaba/

“Fizemos um grande primeiro tempo”, diz o técnico Eduardo Coudet após derrota do Inter para o Cuiabá

2023-07-31