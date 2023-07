Esporte Nigéria empata em 0 a 0 com a Irlanda e avança na Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

A Nigéria empatou com a Irlanda por 0 a 0, no Brisbane Stadium, pela última rodada do grupo B Foto: Divulgação/Twitter da Seleção da Nigéria Nigéria empatou com a Irlanda por 0 a 0, no Brisbane Stadium, pela última rodada do grupo B (Foto: Divulgação/Twitter da Seleção da Nigéria) Foto: Divulgação/Twitter da Seleção da Nigéria

A Nigéria fez o necessário para garantir a classificação para a Copa do Mundo Feminina. Nesta segunda-feira (31), as nigerianas empataram por 0 a 0 com a Irlanda, no Brisbane Stadium, pela última rodada do grupo B. As seleções priorizaram a posse de bola e marcação. No entanto, tiveram poucas chances durante todo o duelo para balançar as redes.

Agora, as seleções seguem rumos diferentes. A Nigéria, que não perdeu na fase de grupos, ficou na segunda posição, permanece na Copa do Mundo e aguarda o primeiro colocado do Grupo D podendo ser Inglaterra, Dinamarca ou China. Do outro lado, a Irlanda, estreante na competição, se despede com apenas um ponto.

O jogo

Faltou inspiração para Irlanda e Nigéria no primeiro tempo. As seleções tiveram poucas chances para balançar as redes, apenas uma para cada lado, porém com mais posse de bola e sistema bem estáticos em campo. Poucas finalizações e mais toque, mas sem objetividade em campo. As europeias ficaram mais com a bola, enquanto as africanas buscaram sair nos contra-ataques.

Diferente da primeira etapa, a Nigéria tomou o controle da partida desde os minutos iniciais. A equipe teve a maior posse de bola, mas com poucas oportunidades de colocar a bola na rede. A melhor aconteceu em cabeçada de Kanu. A Irlanda, que esteve bem defensivamente, optou por contra-ataques, porém com muitos erros nas saídas de bola e na conclusão das jogadas.

A seleção nigeriana esteve em todas as edições da Copa do Mundo Feminina e sua melhor campanha foi em 1999, quando caiu nas quartas de final. É a terceira vez que a seleção avança para a fase eliminatória na competição.

Nigéria empata em 0 a 0 com a Irlanda e avança na Copa do Mundo Feminina

