Saúde Autoexame simples ajuda na detecção precoce do câncer de tireoide

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2020

Número de casos vem aumentando e na Região Sul e está entre os 10 mais prevalentes. (Foto: Reprodução)

O câncer de tireoide é o mais comum da região da cabeça e pescoço e afeta três vezes mais as mulheres do que os homens, de acordo com números o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Embora a maioria seja de casos menos agressivos e que podem ser tratados localmente ou com cirurgia para retirada total ou parcial da tireoide, quanto mais cedo for descoberto, maiores as chances de sucesso. “O número de casos de neoplasia de tireoide vem aumentando nos últimos anos, principalmente devido ao avanço dos métodos diagnósticos”, afirma a Dra. Fernanda Pruski, oncologista do Grupo Oncoclínicas no RS. “A detecção precoce é muito importante e o autoexame é simples e pode ajudar”.

Para tanto, basta um copo com água e um espelho e verificar se haverá alguma alteração ao engolir. A Dra. Fernanda orienta que os principais sintomas são gânglio cervical aumentado, rouquidão, sensação de falta de ar e dificuldade em engolir. Se houve alguma alteração, um especialista deve ser procurado para uma avaliação feita por meio de exames complementares e, se for necessário, indicar o tratamento mais adequado: cirurgia, iodoterapia, quimioterapia, entre outros.

Entre os fatores de risco mais comuns estão história de irradiação do pescoço, mesmo em baixas doses, histórico familiar de câncer da tireoide e dietas pobres em iodo. Na região Sul, o câncer de tireoide ocupa a 10ª posição entre os tipos de câncer mais incidentes entre as mulheres e apenas para o RS são estimados 370 novos casos em 2020 e outros 110 em homens. No País, a estimativa do INCA é de 13.780 novos casos em 2020, dos quais 11.950 em mulheres e 1.830 em homens.

Autoexame da Tireoide (orientação da SBEM))

Para realizar o autoexame, é necessário um espelho com cabo e um copo d’água.

1. Segure o espelho procurando em seu pescoço a região abaixo do pomo de Adão (gogó). Sua tireoide está localizada nesta área;

2. Focalize esta área com o espelho estendendo a cabeça para trás para facilitar a visualização;

3. Beba um gole d’água;

4. Ao engolir, observe em seu pescoço se existe alguma saliência ou elevação localizada. Repita este teste várias vezes, se necessário;

5. Observe se existe algum nódulo ou saliência. Ao notar alguma alteração, procure um endocrinologista para obter orientações.

