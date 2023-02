Política “Autonomia do Banco Central é um avanço e afasta critérios políticos”, diz presidente do Senado

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Pacheco também fez elogios ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, e a Lula Foto: Roque de Sá/Agência Senado Pacheco (foto) também fez elogios ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, e a Lula. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado) Foto: Roque de Sá/Agência Senado

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que a autonomia do BC (Banco Central) foi um avanço e que o modelo afasta critérios políticos. A declaração foi dada na quarta-feira (08) após ele ter sido questionado se haveria espaço no Senado para a discussão de uma proposta que volte a alterar as regras da autoridade monetária.

A atuação do BC e a atual taxa básica de juros do País, a Selic, têm sido alvo de duras críticas por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de sua equipe.

“O assunto foi aprovado por ambas as casas e sancionado, depois houve uma discussão de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Eu, inclusive, defendi a constitucionalidade. Encaminhei memoriais aos ministros do Supremo. Eu considero que é um avanço, uma autonomia que afasta critérios políticos de algo que tem um aspecto técnico muito forte, que é o Banco Central. Vamos buscar cuidar das questões do País, enfrentar os problemas dentro dessa realidade que existe, dessa autonomia do Banco Central, e buscar criar as pontes necessárias entre as pessoas envolvidas para que a gente possa ter um propósito comum, bem-sucedido. É isso que eu acredito”, disse o presidente do Senado em entrevista à CNN.

Pacheco também fez elogios ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, e a Lula. “O presidente do BC é um homem bem preparado, de muito bom trato, e o presidente Lula está realmente muito determinado em enfrentar problemas de fome, de miséria, de conferir estabilidade ao Brasil. São todos homens de boa intenção e, quando homens de boa intenção se reúnem, os problemas se resolvem”, declarou o senador.

