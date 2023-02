Economia Presidente do Banco Central sinaliza aumento da meta de inflação para 3,5% em 2023

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

O objetivo é esvaziar a pressão da ala desenvolvimentista do PT e evitar um aumento ainda maior da meta de inflação para 4% em junho Foto: Wilson Dias/ABr (Foto: Wilson Dias/ABr) Foto: Wilson Dias/ABr

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou a integrantes do governo federal um leve aumento na meta de inflação de 3,25% para 3,5% neste ano na próxima reunião no CMN (Conselho Monetário Nacional), que acontecerá na semana que vem.

A assessoria de imprensa do Banco Central informou que não iria se manifestar sobre o assunto. Segundo apurou a reportagem, o objetivo é esvaziar a pressão da ala desenvolvimentista do PT e evitar um aumento ainda maior da meta de inflação para 4% em junho.

O CMN é formado por Campos Neto e pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento). Integrantes do alto escalão do governo avaliam que, além disso, a ideia é adaptar a meta de inflação a um cenário mais real da conjuntura econômica nacional e mundial.

Não há decisão tomada sobre o assunto e ainda não se sabe se a revisão da meta de inflação vai ser incluída na pauta da reunião da semana que vem. Uma ala do governo prefere deixar o assunto cair no esquecimento se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cessar os ataques ao BC. O receio é desancorar ainda mais as expectativas de inflação e provocar um aumento da taxa de juros de longo prazo.

