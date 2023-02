Música Burt Bacharach, compositor e músico, morre aos 94 anos

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Ele ganhou três estatuetas no Oscar e escreveu sucessos para artistas como Dione Warwick Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Burt Bacharach, compositor e músico americano, morreu aos 94 anos. A notícia foi dada pela agente dele, Tina Brausam, nesta quinta-feira (09). A causa da morte não foi confirmada.

Desde o começo dos anos 60, as composições de Bacharach conquistaram grandes nomes da música americana, como Dione Warwick. Ela gravou várias canções cocriadas por ele, com destaque para “I Say a Little Prayer”.

O músico ganhou três estatuetas no Oscar: Melhor Trilha Sonora e Música Original, em 1982 (“Arthur, o Milionário Sedutor”); e Trilha Sonora em 1970 (“Butch Cassidy”). Na trilha do filme protagonizado por Paul Newman, o maior destaque era “Raindrops Keep Fallin’ on My Head”, cantada por B. J. Thomas.

Pop perfeito e orquestrado

Bacharach se dizia em busca de um pop perfeito e unia a classe da música sinfônica do final do século 19 com a orquestração pop moderna.

O maior parceiro era o letrista Hal David, que morreu em 2012. Juntos, eles escreveram músicas como “The Look of Love” (famosa na voz de Dusty Springfield e trilha do filme “Casino Royale”).

A música teve outras versões, incluindo uma do pianista brasileiro Sergio Mendes. A regravação o levou ao quarto lugar da principal parada da revista americana “Billboard”, em 1968.

