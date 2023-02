Dicas de O Sul Parque Pontal terá shows musicais no final de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Rola Stones é atração de sábado no Pontal Foto: Renata Augustin/Divulgação Foto: Renata Augustin/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No próximo final de semana, o Parque Pontal terá agenda cultural com muita música para os visitantes em Porto Alegre.

No sábado (11), às 18h, acontece o tributo a uma das maiores bandas de rock’n’ roll de todos os tempos: The Rolling Stones. A banda Rola Stones, formada em 1989 por cinco amigos apaixonados pelo grupo britânico que revolucionou a história da música, é quem faz o show.

Durante o tributo, a Rola Stones vai apresentar os principais sucessos dos lendários Rolling Stones ao longo de quase 60 anos de carreira. Hits como Satisfaction, Miss you, Start me up, Jumping Jack Flash, Brown Sugar e It’s Only Rock’n’ Roll estarão no setlist da banda.

Já no domingo (12), às 18h, o cantor Lucas Berton apresenta pocket show de voz e violão. Com mais de 15 anos de carreira, o músico, que também é compositor, ganhou notoriedade quando o vídeo da cerimônia do seu casamento, no qual canta a música Aleluia com os padrinhos, viralizou. Hoje, acumula mais de 30 milhões de views no YouTube.

No Pontal, Lucas Berton vai cantar sucessos do Pop rock, Reggae e MPB, trazendo para o público as influências de artistas que o inspiram, como Jack Johnson, Lulu Santos, Charlie Brown, Vitor Kley, Silva e Gilsons.

Novo atrativo turístico de Porto Alegre, o Parque Pontal fica na Avenida Padre Cacique nº 2893, à beira do Guaíba.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/parque-pontal-tera-shows-musicais-no-final-de-semana-em-porto-alegre/

Parque Pontal terá shows musicais no final de semana em Porto Alegre