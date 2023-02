Brasil Escoteiros do Brasil realizam navegação inédita pela costa do País

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Iniciativa pioneira na instituição, a expedição terá início na próxima sexta-feira (10) saindo de Natal Foto: Lucas Charles Foto: Lucas Charles

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Escoteiros do Brasil iniciam nesta sexta-feira (10) uma expedição inédita. Pela primeira vez na instituição, uma equipe de três velejadores voluntários do Movimento Escoteiro irão navegar pela costa brasileira em uma embarcação doada pela Justiça Federal e pela Marinha do Brasil. A expedição que sairá da Base Naval de Natal (RN) tem como destino final o porto de Paranaguá, no litoral do estado do Paraná, que será o porto base do veleiro.

A embarcação em questão é um veleiro de 51 pés e foi apreendido pela Polícia Federal em 2021. Desde então, os Escoteiros do Brasil, com apoio da Marinha, começaram as negociações junto à Justiça Federal e ao Ministério Público Federal para a doação do veleiro.

A oficialização da doação do veleiro Lamia para os Escoteiros do Brasil foi realizada ontem (07) com a presença do comandante da Base Naval de Natal e capitão de Mar e Guerra, Carlos Macedo.

A transferência, por ora provisória, logo deverá se tornar definitiva e representa a concretização de um projeto de longa data da instituição que visa oferecer às crianças, adolescentes e jovens a oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre o mundo marítimo em um veleiro-escola.

Entretanto, até alcançar seu porto-base no Paraná, a embarcação ainda tem um grande trajeto pela costa brasileira, passando pela Paraíba, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo.

De acordo com o Marco Antônio Bortoli, coordenador da expedição, a navegação até o porto de Paranaguá pode levar até 30 dias, a depender do clima e da janela de tempo.

“A intenção é que durante as paradas, nós possamos promover um momento de visitação ao veleiro para escoteiros locais, sejam jovens ou adultos. Essa navegação pela costa do Brasil é algo inédito para os Escoteiros do Brasil e gostaríamos que todos pudessem se sentir parte, de alguma forma”, afirma ele.

Sobre o Movimento Escoteiro

Fundado em 1907, na Inglaterra, por Baden-Powell, o Escotismo chegou ao Brasil em 1910. O Movimento conta com a colaboração de adultos e valoriza a participação de todas as origens sociais, raças e credos e tem como objetivo contribuir na formação de crianças, adolescentes e jovens através de um método que valoriza a educação baseada em valores, o trabalho em equipe e a vida ao ar livre.

O Escotismo soma hoje mais de 57 milhões de membros mundo afora e está presente atualmente em cerca de 176 países e territórios, sendo representado por organizações escoteiras nacionais. No Brasil, os praticantes do Escotismo são divididos em três modalidades sendo elas a modalidade básica; a modalidade do ar; e a modalidade do mar.

A Modalidade do Mar existe desde 1921 e é caracterizada pela ênfase na realização de atividades aquáticas, buscando desenvolver nos jovens o gosto pela vida náutica, pelas artes e técnicas marinheiras, a navegação à vela e a motor, viagens e transportes náuticos, pesca, estudo da oceanografia, realização de esportes náuticos e submarinos, entre outros.

Para acompanhar a expedição do veleiro Lamia, acesse o perfil dos Escoteiros do Brasil no instagram (instagram.com/escoteirosdobrasil).

