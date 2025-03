Política Autor de desenho de “pênis com asas” passará por sabatina no Senado para assumir embaixada do Brasil no exterior

Por Redação O Sul | 20 de março de 2025

Ilustração em carta com remetente fictício mobilizou PF e Corregedoria do Itamaraty. (Foto: Divulgação/MRE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Autor de da correspondência enviada ao chefe da Divisão de Saúde e Segurança do Servidor (DSS) do Itamaraty, Cristiano Ebner, o embaixador Pablo Cardoso será sabatinado, nos próximos dias, pelo Senado.

O papel continha um desenho de um pênis com asas, segundo publicou a coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo.

Na semana passada, Cardoso recebeu o “agrément” do governo da Guiné-Bissau, para comandar a Embaixada do Brasil no país africano.

Cardoso é ministro-conselheiro na Missão do Brasil junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em Lisboa. Trata-se de sua primeira designação para chefia de posto no exterior.

De acordo com a coluna, o envelope enviado a Ebner tinha um remetente fictício associado à mitologia grega, com o nome de “Fundação Kresus”. A correspondência foi recebida em 21 de junho de 2024

Ebner considerou a correspondência uma ofensa e acionou a Corregedoria do Itamaraty que, por sua vez, comunicou o fato à Polícia Federal (PF) — cujo inquérito já foi arquivado.

Dois meses depois, o destinatário recebeu um pedido de desculpas de Cardoso, dizendo que tudo não passava de uma brincadeira infantil.

Pablo Cardoso disse estoque “não há qualquer procedimento em desfavor do servidor ‘tramitando na Corregedoria do MRE’. Diz ainda que o “procedimento foi arquivado em outubro de 2024, após ter assinado um termo de ajustamento de conduta, que vem sendo rigorosamente cumprido desde então”.

Acrescenta que “o procedimento não concluiu pela existência de assédio moral ou quebra de decoro e não acarretou qualquer penalidade disciplinar”. E ressalta que “a investigação policial também foi arquivada no mesmo mês, ‘por falta de elementos necessários para a consumação do delito'”.

Sabatina

Os indicados pelo presidente da República para exercer o cargo de embaixador do Brasil no exterior tradicionalmente são escolhidos entre ministros de primeira ou segunda classe do Itamaraty. Depois de publicado no Diário Oficial da União, o nome chega ao Senado e precisa passar pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O presidente da CRE escolhe um senador para apresentar o currículo e fazer um relatório para a comissão, que recebe um prazo para analisar cada caso. E então é marcada uma reunião para a sabatina, na qual os senadores fazem perguntas ao candidato sobre a formação dele e também sobre situações reais ou hipotéticas e a postura do indicado em relação ao país para onde pretende ir.

Em seguida, é feita votação secreta na comissão, e o nome segue para uma nova avaliação no plenário do Senado. E para ser aprovado lá, o futuro embaixador precisa que mais da metade dos votos seja favorável. Isso se estiverem presentes na sessão, no mínimo, 41 senadores. (As informações são do jornal O Globo)

