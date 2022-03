Mundo Autoridade ucraniana diz que conversações com a Rússia são muito difíceis, mas vê espaço para acordo

15 de março de 2022

"Existem contradições fundamentais, mas certamente há espaço para acordos”, disse Mykhailo Podolyak. (Foto: Divulgação)

Um alto funcionário ucraniano disse nessa terça-feira (15) que as conversações com a Rússia sobre o fim da guerra são muito difíceis, mas disse que há “certamente espaço para um acordo”, acrescentando que as negociações continuarão na quarta-feira.

“Continuaremos amanhã [quarta, 16] — é um processo de negociação muito difícil. Existem contradições fundamentais, mas certamente há espaço para acordos”, disse Mykhailo Podolyak, assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Twitter.

As conversas foram retomadas por meio de uma videoconferência nessa terça. Autoridades ucranianas mostraram esperança de que a guerra possa terminar mais cedo do que o esperado, dizendo que Moscou pode estar aceitando seu fracasso em impor um novo governo a Kiev pela força.

Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, discutiram a situação em torno do que ele chama de “operação especial na Ucrânia” em uma conversa telefônica, informou o serviço de imprensa do Kremlin.

“Kiev não demonstra uma atitude séria para encontrar soluções mutuamente aceitáveis”, disse o Kremlin.

O presidente russo teria, segundo a agência estatal RIA, apresentado “avaliações fundamentais das negociações entre os representantes russos e ucranianos para desenvolver acordos” ao presidente do Conselho Europeu.

Além disso, Putin aproveitou a ligação para criticar a União Europeia pelos países terem “ignorado”, segundo ele, a ação das forças ucranianas contra a região separatista de Donetsk, o que teria deixado “inúmeras baixas civis”.

Otan

Zelensky, disse nessa terça entender que seu país não tem as portas abertas para ingressar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Mas apelou para que líderes europeus ajudem a Ucrânia porque, segundo ele, esta é a única maneira de que eles protejam também seus próprios países.

“Somos todos alvos da Rússia. Ajudando a Ucrânia vocês estão ajudando a vocês mesmos”, disse Zelensky em uma reunião virtual com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e os líderes da Suécia, Finlândia e Islândia.

Johnson defendeu que a Europa se una em busca de alternativas para não ser “tão dependente dos hidrocarbonetos da Rússia”.

“Não seremos chantageados por Putin”, declarou o líder do Reino Unido.

Civis

Um assessor da Presidência ucraniana, disse que nessa terça cerca de 29 mil pessoas foram retiradas de áreas de conflito por meio de corredores humanitários.

A maior parte dos civis deixou a cidade de Mariupol (foram cerca de 20 mil). Durante as últimas semanas, a Ucrânia acusava a Rússia de impedir a passagem de comboios humanitários no corredor desta cidade portuária.

