Saúde Autoridades da Saúde querem monitorar passageiros que chegaram em voo de Cancún para Brasília no qual estavam duas pessoas com a nova variante

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Os dois casos mais recentes de infecção pela variante ômicron do novo coronavírus no DF foram confirmados nesta última semana. (Foto: Reprodução)

A SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) vai monitorar passageiros que chegaram em voo de Cancún, no México, para Brasília, no qual estavam duas pessoas com a variante ômicron do novo coronavírus.

A orientação da pasta é de que aqueles que estavam no voo GOL-7735, que saiu da cidade mexicana na noite do último domingo (12) e chegou à Brasília na manhã de segunda-feira (13), procurem o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Distrito Federal (Cievs-DF).

A Secretaria de Saúde ressalta que a medida faz parte do protocolo de monitoramento dos casos confirmados pela nova variante. A pasta pediu acesso à lista ao Ministério de passageiros do voo ao Ministério da Saúde, mas disse que ainda não recebeu os nomes.

Novos casos

Os dois casos mais recentes de infecção pela variante ômicron do novo coronavírus no DF foram confirmados nesta última semana. Com esses registros, a capital chega a quatro pessoas que tiveram diagnóstico positivo com a nova cepa. Um quinto caso está em investigação. Os primeiros pacientes estão curados.

De acordo com a SES-DF, os novos casos são de “um casal de viajantes que chegou a Brasília, na segunda-feira (13), em voo direto de Cancún para a capital federal.” A pasta afirma que os dois estão com sintomas leves e seguem em isolamento, e que ambos foram vacinados com duas doses da Pfizer.

“Os dois ingressaram no DF com teste negativo e a mulher fez novo exame, ainda na manhã de segunda-feira, cujo resultado foi positivo para Covid-19”, disse a pasta.

O homem tem entre 20 e 29 anos e a mulher, entre 30 e 39 anos. As infecções pela variante foram confirmadas após sequenciamento genético feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF).

A Secretaria de Saúde afirma ainda que, na última sexta-feira (17), um novo viajante de voo internacional teve sua amostra confirmada para Covid-19. Segundo a pasta, o sequenciamento foi iniciado para identificação da variante.

“Trata-se de um passageiro vindo do Canadá, após ter feito conexão no Panamá”, afirmou a nota.

Pacientes curados

Os dois primeiros casos de infecção pela ômicron no DF foram confirmados pelo governo local no dia 2 de dezembro. Os pacientes estavam em um voo que veio da África do Sul, passou pela Etiópia e aterrissou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Em seguida, vieram para Brasília.

No dia 13 de dezembro, a SES-DF confirmou que os dois infectados já estavam curados. Segundo a pasta, os dois mantiveram o isolamento e seguiram rigidamente os protocolos contra proliferação do vírus. As informações são do portal de notícias G1.

