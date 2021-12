Saúde O Brasil tem mais de 66% da população totalmente imunizada contra a covid

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











141.388.148 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste sábado (18) mostram que 141.388.148 pessoas tomaram a segunda dose ou dose única de vacinas e, assim, estão totalmente imunizadas. Este número representa 66,28% da população. 16 estados não divulgaram dados da vacinação nove dias após ataque hacker ao Ministério da Saúde.

A dose de reforço foi aplicada em 22.747.272 pessoas, o que representa 10,66% da população.

160.438.050 pessoas, o que representa 75,21% da população, tomaram ao menos a primeira dose de vacinas.

Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 324.573.470 doses aplicadas desde o começo da vacinação.

De sexta-feira para este sábado, a primeira dose foi aplicada em -117.011 pessoas (negativo por conta de uma revisão no número de primeiras doses aplicadas na Bahia), a segunda em 62.922 a dose única em 2.305, e a dose de reforço em 129.139, um total de 77.355 doses aplicadas.

Os Estados com maior porcentagem da população imunizada (com segunda dose ou dose única) são: São Paulo (77,84%), Mato Grosso do Sul (71,55%), Minas Gerais (70,15%), Rio Grande do Sul (69,74%) e Santa Catarina (69,42%).

Já entre aqueles que mais tem sua população parcialmente imunizada estão São Paulo (81,93%), Santa Catarina (78,72%), Piauí (77,88%), Paraná (77,85%) e Rio Grande do Sul (77,66%).

O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado pelos portais de notícias G1 e UOL e pelos jornais O Globo, Extra, O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.

Brasil, 18 de dezembro

Total de pessoas que receberam pelo menos uma das doses necessárias: 160.438.050 (75,21% da população);

Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 141.388.148 (66,28% da população);

Total de doses aplicadas: 324.573.470 (82,39% das doses distribuídas para os estados);

10 estados e o DF divulgaram dados novos: PA, SE, PI, MS, DF, PE, RN, ES, AM, BA, SP;

16 estados não divulgaram dados novos: AC, AL, AP, CE, GO, MA, MG, MT, PB, PR, RJ, RO, RR, RS, SC, TO.

As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde