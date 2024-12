Rio Grande do Sul Autoridades gaúchas assinam Pacto Nacional de Saúde do Futuro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Iniciativa tem como objetivo oferecer uma maneira eficiente e rápida de mapear doenças atuais e futuras Foto: Divulgação Iniciativa tem como objetivo oferecer uma maneira eficiente e rápida de mapear doenças atuais e futuras. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As autoridades do Rio Grande do Sul, representados pelos secretários de Saúde e de Inovação de Porto Alegre, Grupo DOC, Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre e Associação Médica do Rio Grande do Sul, assinaram o Pacto Nacional de Saúde do Futuro, em Porto Alegre.

A iniciativa junta esforços públicos e privados, com o objetivo de facilitar acesso à saúde de qualidade e as inovações em tecnologia estejam disponíveis para toda a população, com um direito universal e acessível.

O projeto, idealizado por Lísia Buarque, é uma iniciativa pioneira que propõe estruturar o acesso a tecnologias e inovações que impactam diretamente na população. Tem como foco principal oferecer ações para avaliar as condições de saúde da população de forma preditiva, uma maneira eficiente e rápida de mapear doenças atuais e futuras, como a diabetes, por exemplo. Segundo estatísticas, 40% da população com diabetes ainda não foi diagnosticada.

Para Lisia Buarque, o Brasil já pode ser considerado um país altamente qualificado em desenvolvimento de tecnologias inovadoras para a saúde. “Entretanto, a grande maioria dessas inovações ainda não chega ao usuário final, especialmente para aqueles que vivem no interior. Portanto, os líderes da saúde que assinam o Pacto se comprometem a auxiliar na transformação dessa realidade. Sabemos que o gargalo não está na tecnologia, mas no avanço e na incorporação delas nas instituições”, explica a idealizadora.

O projeto será dividido em etapas, sendo a primeira a da sensibilização sobre a importância da integração da sociedade com o setor público e privado. A segunda etapa consiste nas parcerias institucionais com associações que possibilitem acesso a tecnologias para todos.

“É uma satisfação assinar esse pacto. Nossa gestão municipal tem em seu DNA a parceria público-privada e o desenvolvimento de tecnologias, especialmente na área da saúde. Só assim conseguiremos transformar a saúde de Porto Alegre. Este é um dia especial”, reforça Fernando Ritter, Secretário de Saúde de Porto Alegre.

O secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto, também esteve presente e assinou o Pacto. “Porto Alegre decidiu ser um dos ambientes de inovação mais ágeis do país. Conseguimos atrair muitas startups que buscam aqui testar suas soluções. Sem saúde, não há como ter cidades atraentes”, destaca Luiz.

“Sem dúvida, a relevância do Pacto será ainda maior sendo assinado na primeira feira internacional de saúde do Sul do Brasil, a Health Meeting, que tem a iniciativa como parceira. Me entusiasmei desde o primeiro momento com o Pacto. O papel da Health Meeting é conectar todas essas partes: médicos, gestores e inovadores. Este é um ambiente neutro onde concorrentes podem se encontrar, discutir e pensar em soluções para melhorar o setor da saúde”, explica Gilmar Dalla Roza, CEO da Health Meeting.

2024-12-10