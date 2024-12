Esporte Torneio Rolando Garra chega a 14ª edição reunindo 750 crianças e adolescentes em torno do esporte

10 de dezembro de 2024

Evento tem objetivo de confraternizar, praticar o esporte e desenvolver os valores olímpicos da amizade, respeito e excelência. (Foto: João Alves)

A Fundação Tênis prepara a 14° edição do Rolando Garra, um torneio de integração que reúne alunos da instituição de todos os núcleos do Rio Grande do Sul. O evento acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, das 8h30min às 17h, no Parque Esportivo da PUC/RS, em Porto Alegre.

O torneio, que inicialmente estava programado para julho, foi adiado devido as enchentes. Serão 750 crianças e adolescentes divididas em 24 categorias definidas conforme o nível técnico e idade dos participantes.

O evento tem como objetivo de confraternizar, praticar o esporte e desenvolver os valores olímpicos da amizade, respeito e excelência.

Os atletas Guga Kuerten, Paulo Roberto Falcão, Daiane dos Santos, Carol Albuquerque, Mayra Aguiar, Gustavo Endres, Ricardinho Alves e Vanderson Chaves, já participaram de edições anteriores do Rolando Garra.

Além dos jogos, os jovens terão a oportunidade de participar de atividades e brincadeiras paralelas. Serão distribuídos para os alunos lanche da manhã, almoço e lanche da tarde, camiseta alusiva ao evento e medalha de participação. Os campeões e vice-campeões de cada categoria recebem um troféu durante a cerimônia de encerramento.

