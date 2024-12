Política “Após cirurgia, angústia deu espaço para a tranquilidade”, diz Janja sobre Lula

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Primeira-dama agradeceu apoio ao marido, que precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência na cabeça Foto: José Cruz/Agência Brasil (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva – a Janja – agradeceu o apoio que Lula tem recebido, após precisar ser submetido a uma cirurgia nas últimas horas. “Depois da cirurgia muito bem-sucedida, a angústia dessa noite deu espaço para a tranquilidade”, afirmou Janja em publicação no Instagram, na tarde desta terça-feira (10).

Na publicação, Janja disse que Lula está recebendo “todo o cuidado necessário para uma rápida recuperação”. “Já, já, ele estará de volta”, completou. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada desta terça-feira (10), após sentir dores na cabeça ao longo do dia.

Lula deu entrada, na noite de segunda-feira (09) na unidade de Brasília do Hospital Sírio-Libanês, onde exames de imagem indicaram a existência de uma hemorragia intracraniana. Prontamente, o chefe do Executivo foi transferido para São Paulo, onde foi submetido ao procedimento cirúrgico para drenagem do hematoma.

A equipe médica do presidente avalia que o hematoma tem ligação com o acidente doméstico de 19 de outubro. Na ocasião, Lula sofreu uma queda no Palácio da Alvorada – residência oficial da Presidência -, resultando em cinco pontos na parte de trás da cabeça.

O presidente está internado na UTI (unidade de tratamento intensivo) do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Janja o acompanha desde a entrada no hospital em Brasília.

“Bem”, “estável” e “sem sequelas” após a cirurgia, de acordo com a equipe médica, o presidente deve ficar na unidade pelos próximos dias, em observação. Há expectativa de que ele volte a Brasília no início da próxima semana, mas não há uma data definida ainda.

2024-12-10