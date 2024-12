Rio Grande do Sul Norton Quites é eleito o Engenheiro do Ano pela Sociedade de Engenharia do RS

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Com mais de 20 anos de experiência no ramo, Norton é responsável por mais de 3.200 obras no Sul do Brasil Foto: Vitor Vilella/Divulgação Foto: Vitor Vilella/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O engenheiro civil Norton Quites, fundador e diretor da Estaq Sondagens e Fundações, será agraciado com o prêmio Engenheiro do Ano na Área Privada pela SERGS (Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul). A homenagem reconhece sua trajetória de destaque no setor de fundações e contenções, marcada por inovação, excelência técnica e compromisso com o desenvolvimento sustentável da engenharia.

A cerimônia de entrega ocorrerá nesta quarta-feira (11), no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, em um evento que também celebra os 90 anos do CREA-RS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul). A ocasião reunirá lideranças, profissionais e entidades para exaltar as contribuições da engenharia ao crescimento e à modernização do estado.

“Este prêmio é uma honra e uma celebração do trabalho coletivo de toda a nossa equipe. A engenharia é a base para transformar desafios em soluções e construir um futuro sólido para a nossa sociedade”, afirma Quites. A escolha do engenheiro do ano pela SERGS ressalta a relevância da profissão para o desenvolvimento do estado e o papel central da engenharia como alicerce de progresso e inovação.

Com mais de 20 anos de experiência, Norton Quites consolidou a Estaq como uma das maiores empresas do setor no sul do Brasil, acumulando mais de 3.200 obras realizadas e uma equipe de 230 colaboradores. Além de seu trabalho técnico, Norton se destaca por liderar com simplicidade, valorizar a vivência prática da engenharia e investir continuamente em inovação, como os R$ 20 milhões em novos maquinários somente em 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/norton-quites-e-eleito-o-engenheiro-do-ano-pela-sociedade-de-engenharia-do-rs/

Norton Quites é eleito o Engenheiro do Ano pela Sociedade de Engenharia do RS

2024-12-10