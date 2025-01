Rio Grande do Sul Autoridades investigam morte de mulher por descarga elétrica em cela de presídio gaúcho

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Incidente ocorreu em instituição penal de Cruz Alta. (Foto: Reprodução/Googleview)

As Polícias Civil e Penal do Rio Grande do Sul investigam a morte, por descarga elétrica, de uma mulher que cumpria pena no Presídio Estadual de Cruz Alta (Noroeste gaúcho). O incidente ocorreu em uma das celas da ala feminina da instituição carcerária, na noite de sexta-feira (3). Não foram divulgadas informações sobre a vítima e o crime que a levou a ser sentenciada.

O falecimento foi registrado no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), onde a mulher de 37 anos chegou a receber atendimento. Apesar de tudo indicar o choque em si como fator determinante do desfecho fatal, a confirmação da efetiva causa do óbito ainda depende dos trabalhos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e de apurações preliminares.

Por meio de nota oficial, a Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) limitou-se a relatar que o caso envolveu o uso inadequado da rede elétrica no espaço onde a detenta estava recolhida – materiais suspeitos foram recolhidos pelos agentes.

Informações extraoficiais indicam, entretanto, que a descarga foi recebida quando a presidiária (que dividia a cela com outras mulheres) utilizava um ventilador plugado a um fio de extensão desencapado. Há também relatos de que o problema teria sido causado por um fogareiro artesanal improvisado com tijolos e uma resistência de chuveiro.

Confira, a seguir, a íntegra da nota divulgada pela Polícia Penal do Rio Grande do Sul.

“A Polícia Penal informa que, na noite da última sexta-feira (3), servidores penitenciários foram acionados em razão de uma apenada ter sofrido um choque após o manuseio indevido da rede elétrica da cela, no Presídio Estadual de Cruz Alta.

Imediatamente, os policiais prestaram os primeiros socorros e conduziram emergencialmente a presa para atendimento no Hospital São Vicente de Paulo. Entretanto, após o atendimento médico, ela não resistiu e foi a óbito.

Os materiais presentes na cela foram conduzidos à Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil que investigará as circunstâncias do ocorrido. A causa da morte ainda aguarda o laudo pericial”.

Passo Fundo

Na Região Norte do Estado, um homem morreu em um apartamento no bairro Nonoai, em Passo Fundo, após ser baleado durante discussão com o cunhado no almoço desse domingo (5). O motivo do desentendimento é investigado.

A vítima recebeu atendimento hospitalar mas, em estado grave, faleceu por volta das 15h. Já o familiar apontado como autor dos tiros foi preso em flagrante.

(Marcello Campos)

