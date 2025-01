Rio Grande do Sul Sebrae leva mais de 50 empresários gaúchos aos Estados Unidos para a maior feira de varejo do mundo

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Evento será realizado de 12 a 14 de janeiro em Nova York. (Foto: Divulgação/NRF)

Estratégias que motivem os consumidores a visitar lojas físicas. Tendências que moldam o futuro do comércio, tais como inteligência artificial, redes de mídia e integração de canais de venda. Esses e outros temas estão na pauta do programa de imersão do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que levará 55 nomes de destaque no varejo gaúcho aos Estados Unidos, para o maior evento mundial do setor.

Trata-se da feira anual “NRF Retail’s Big Show”, realizada desde 2011 e cuja edição de 2025 está marcada para o período de 12 a 14 de janeiro em Nova York. No foco, a inovação. A expectativa de público é superior a 40 mil pessoas de mais de 100 países, dentre visitantes e participantes, sobretudo expositores de equipamentos e tecnologias voltadas exclusivamente ao varejo.

Além do evento em si, a comitiva terá acesso a workshops exclusivos e visitará lojas na cidade, uma das metrópoles mais movimentadas do planeta. A finalidade é conhecer de perto novidades e modelos de inspiração capazes de incrementar negócios no mercado do Rio Grande do Sul.

Nova York tem passado por diversas mudanças na ocupação de espaços, em um processo no qual grandes lojas de departamentos estão entre as mais afetadas por novos comportamentos de consumo. As tendências envolvem, por exemplo, a aposta em uma melhor compreensão dos perfis de público-alvo e o apelo à inovação como elemento de atratividade nos pontos de venda.

Com a palavra…

“A experiência do consumidor ganhará destaque com inovações como lojas físicas interativas, conectando o mundo físico ao digital”, reitera Fabiano Zortéa, especialista em varejo do Sebrae-RS. “Além disso, a sustentabilidade e a economia circular devem se consolidar como prioridades estratégicas, impulsionando práticas responsáveis e novas abordagens logísticas.”

Ele prossegue: “Outro foco será os modelos disruptivos e o redesenho de shoppings como ‘hubs‘ de estilo de vida. Também haverá destaque para o crescimento de setores como o ‘athleisure‘ e inovações em ‘supply chain'”.

O evento terá mais de 175 sessões de conteúdos e a feira contará com mais de mil fornecedores de equipamentos e tecnologias para o varejo, explorando profundamente as transformações de mercado, sendo um ponto de referência global para o setor.

(Marcello Campos)

